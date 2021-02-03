Коронавирус во Владимирской области на 3 февраля 2021 года: в регионе за сутки заболели 151 человек

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шаг вперед и два назад. Так выглядит статистика по заболеваемости коронавирусом в последнюю неделю. Только вроде обрадуешься снижению числа заболевших за сутки, как этот показатель вновь вернется к прежним значениям.

Вот и сегодня, 3 февраля опять число положительных тестов на Covid-19 не дает поводов для радости. На десять часов утра лабораторно подтвержден 151 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вчера, напомним, было 147 заболевших.

А вот как распределились случаи по районам региона:

- 41 сл. в г. Владимире,

- 18 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 16 сл. в Муромском,

- 10 сл. в Ковровском,

- 9 сл. в Петушинском,

- 8 сл. в Александровском,

- 7 сл. в Собинском,

- по 6 сл. в Юрьев-Польском и Меленковском районах,

- по 5 сл. в Кольчугинском, Киржачском и Селивановском районах,

- 4 сл. в Суздальском,

- по 3 сл. в Судогодском районе, а также в г. Радужный,

- по 2 сл. в Вязниковском и Камешковском районах,

- 1 сл. в Гороховецком.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 23 943 случая заболевания (5184 сл. в г. Владимире, 3018 сл. в Гусь-Хрустальном, 2602 сл. о. Муром, 1739 сл. в Ковровском, 1502 сл. в Александровском, 1459 сл. в Петушинском, 1156 сл. в Юрьев-Польском, 1155 сл. в Вязниковском, 906 сл. в Кольчугинском, 827 сл. в Суздальском, 806 сл. в Собинском, 671 сл. в Гороховецком, 600 сл. в Меленковском, 584 сл. в Киржачском, 560 сл. в Камешковском, 537 сл. в Селивановском, 322 сл. в г. Радужном, 315 сл. в Судогодском).

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Тем временем, владимирская областная коллегия обнародовала данные по судам за нарушение ковидных ограничений. И выяснилось, что почти полторы тысячи человек за период с апреля по октябрь 2020 года были оштрафованы за нарушение масочного режима или других коронавирусных запретов. Общая сумма выплаченных штрафов составила больше двух миллионов рублей. 812 человек заплатили по 1000 рублей, 270 жителей — по 2000 и самую большую сумму — 7 тысяч — пришлось отдать семи гражданам.

Также заметно, что активнее всего наказывают «ковидных диссидентов» в Александровском районе (454), Вязниковском (384) и Гусь-Хрустальном (374) районах. А вот владимирские райсуды в этом списке далеко не на первых местах. В первую десятку вошел лишь Ленинский райсуд со 143 протоколами и Октябрьский со 140. Причем активнее всего во Владимире штрафовали людей без масок весной. А потом система жестких наказаний сошла на нет.