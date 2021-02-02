Коронавирус во Владимирской области на 2 февраля 2021 года: в скорую помощь зазывают миллионными выплатами, а в регионе всплеск ОРВИ

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области установлен новый минимум по числу заболевших коронавирусом за сутки в 2021 году. На 10 часов утра 2 февраля лабораторно подтверждено 147 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. До этого минимум в этом году был равен 148 случаям (28 января).

А вот как распределились случаи по районам области:

- 39 сл. в г. Владимире,

- 17 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 14 сл. в Муромском,

- 10 сл. в Петушинском,

- по 9 сл. в Александровском и Ковровском районах,

- 8 сл. в Юрьев-Польском,

- по 6 сл. в Собинском и Кольчугинском районах,

- по 5 сл. в Киржачском и Меленковском районах,

- 4 сл. в Селивановском,

- по 3 сл. в Суздальском и Вязниковском районах, а также в г. Радужный,

- по 2 сл. в Судогодском, Камешковском и Гороховецком районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 23 792 случая заболевания (5143 сл. в г. Владимире, 3000 сл. в Гусь-Хрустальном, 2586 сл. о. Муром, 1729 сл. в Ковровском, 1494 сл. в Александровском, 1450 сл. в Петушинском, 1153 сл. в Вязниковском, 1150 сл. в Юрьев-Польском, 901 сл. в Кольчугинском, 823 сл. в Суздальском, 799 сл. в Собинском, 670 сл. в Гороховецком, 594 сл. в Меленковском, 579 сл. в Киржачском, 558 сл. в Камешковском, 532 сл. в Селивановском, 319 сл. в г. Радужном, 312 сл. в Судогодском).

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Тем временем во Владимирской область сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ. За прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 9 790 человек с признаками ОРВИ, среди них 3 883 ребенка. Как отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора, пороговый уровень заболеваемости выше на 13,9%, а превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной категории от пятнадцати лет и старше на 76,8%. Гриппа в регионе пока нет, зато по данным Роспотребнадзора в области много случаев метапневмовирусной инфекции и коронавируса.

Не удивительно, что власти Владимира решили напомнить о том, что надо привиться от коронавируса. И дали контактные телефоны лечебных учреждений для желающих вакцинироваться:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на станции Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).

Ну, а областные власти больше думают о том, как заманить людей на работу в скорую помощь. Последний придуманный способ – выплачивать по 1 и 2 миллионам рублей медикам скорой помощи. Выплату в размере 2 млн рублей получат врачи общепрофильных выездных бригад, а также педиатры, психиатры и анастезиологи-реаниматологи. Выплата в размере 1 млн рублей предоставляется фельдшерам выездных бригад скорой медицинской помощи и медицинским сёстрам-анестезистам специализированных бригад.

Получить эти меры господдержки могут работники в возрасте до 50 лет, прибывшие, начиная с 2021 года, в города Владимирской области с населением более 50 тысяч человек после получения медицинского образования или из других регионов страны при условии отсутствия предыдущей работы в нашем регионе не менее двух лет по месту основной работы. На выплату также могут рассчитывать медработники, перешедшие из расположенных в регионе медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и частной системы здравоохранения, при условии работы в этих учреждениях не менее 2 лет.

До 2023 года планируется привлечь в регион 90 врачей и 120 фельдшеров.