Коронавирус во Владимирской области на 1 февраля 2021 года: в регионе от Covid-19 привиты почти 900 работников системы образования

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В последние дни показатель заболеваемости во Владимирской области никак не хочет снижаться ниже 150 случаев в сутки. Вот и на 10 часов утра 1 февраля 2021 года в регионе лабораторно подтвержден 151 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вчера хоть и было 153 заболевших, но еще 28 января мы писали о 148 случаях заболевания в сутки.

А вот как распределились случаи по районам региона:

- 40 сл. в г. Владимире,

- 18 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 16 сл. в Муромском,

- 10 сл. в Александровском,

- 9 сл. в Петушинском,

- по 7 сл. в Собинском, Юрьев-Польском и Ковровском районах,

- по 6 сл. в Вязниковском, Кольчугинском и Киржачском районах,

- 5 сл. в Селивановском,

- по 4 сл. в Суздальском районе, а также в г. Радужный,

- по 3 сл. в Судогодском и Меленковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 23 645 случаев заболевания (5104 сл. в г. Владимире, 2983 сл. в Гусь-Хрустальном, 2572 сл. о. Муром, 1720 сл. в Ковровском, 1485 сл. в Александровском, 1440 сл. в Петушинском, 1150 сл. в Вязниковском, 1142 сл. в Юрьев-Польском, 895 сл. в Кольчугинском, 820 сл. в Суздальском, 793 сл. в Собинском, 668 сл. в Гороховецком, 589 сл. в Меленковском, 574 сл. в Киржачском, 556 сл. в Камешковском, 528 сл. в Селивановском, 316 сл. в г. Радужном, 310 сл. в Судогодском).

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Тем временем, в департаменте здравоохранения сообщили, что на конец января в регионе привиты 900 работников образования. Упор на вакцинацию педагогов был сделан с самого начала, так как до сих пор число заболевших школьников не уменьшается. 86 учащихся больны коронавирусом, что привело к закрытию на карантин отдельных классов в 13 муниципальных общеобразовательных организациях. Такое решение приняли 7 организаций Гусь-Хрустального, по две – в Киржачском и Меленковском районах, по одной – в Муроме и Александровском районе. Впрочем, полностью закрытых на карантин по коронавирусной инфекции образовательных организаций во Владимирской области нет.

Наибольший процент привитых педагогов – в Коврове, в Камешковском, Ковровском, Меленковском, Муромском и Юрьев-Польском районах. Еще 1200 работников образовательных организаций включены в списки для прохождения вакцинации в самое ближайшее время.