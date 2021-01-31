Коронавирус во Владимирской области на 31 января 2021 года: Владимир остается лидером по числу заболевших

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 153 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Львиная доля по-прежнему приходится на областной центр - 43 случая. На втором месте — Гусь-Хрустальный район с 19 случаями, на третьем - Муромский с 15 случаями. По 8 заболевших - в Петушинском, Александровском, Ковровском районах, 7 - в Киржачском, по 6 - в Юрьев-Польском, Селивановском, Собинском районах, 5 случаев в Меленковском, по 4 - в Кольчугинском, Суздальском, Вязниковском, Судогодском районах, по 3 случая в Радужном и Камешковском районе.

Всего на территории области зарегистрировано 23 494 случая заболевания (5064 сл. в г. Владимире, 2965 сл. в Гусь-Хрустальном, 2556 сл. о. Муром, 1713 сл. в Ковровском, 1475 сл. в Александровском, 1431 сл. в Петушинском, 1135 сл. в Юрьев-Польском, 1144 сл. в Вязниковском, 889 сл. в Кольчугинском, 816 сл. в Суздальском, 786 сл. в Собинском, 668 сл. в Гороховецком, 586 сл. в Меленковском, 568 сл. в Киржачском, 556 сл. в Камешковском, 523 сл. в Селивановском, 312 сл. в г. Радужном, 307 сл. в Судогодском).

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Всплеска заболеваемости в регионе нет уже несколько недель, однако выход на плато не повод расслабляться. Об этом неоднократно говорили в Роспотребнадзоре. И все же власти решили снять большинство ограничений. Они касаются работы ресторанов и кафе в ночное время и открытие детских комнат. Не приведет ли это к новому всплеску?

Уже сейчас в социальных сетях владимирцы пишут о том, что в кафе стало не протолкнуться, свободного столика не так-то просто найти. Владимирцы явно соскучились по посиделкам. То же самое касается игровых комнат. А ведь дети являются активными переносчиками коронавирусной инфекции! Плюс грипп, который в Роспотребнадзоре ожидают в феврале.

Остается надеяться, что чиновники несколько раз подумали прежде чем «отпустить ситуацию».