Во Владимирской области может появиться свой медвуз

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На пресс-конференции губернатора Владимирской области Владимира Сипягина поднималось много проблем. В том числе главу региона спросили и о возможности строительства своего медицинского вуза.

- Наличие медицинского высшего учебного заведения во Владимире было бы большим подспорьем, - сказал Владимир Сипягин. – Все-таки сейчас наши ребята, уезжающие в Иваново, в итоге там и остаются. Потому что обрастают там связи. А учась во Владимире, им было бы выгодней оставаться здесь.

Вообще активное обсуждение строительства медвуза ведется с прошлого года. По словам Владимира Сипягина, сейчас анализируется стоимость возможного строительства.

- Надо понимать, стоит овчинка выделки или нет, - ответил глава региона. – Что лучше? Потратить финансовые средства на строительство или, наоборот, лучше больше целевиков определить в соседние вузы? Здесь же не только надо здание для вуза построить, но и определить площади, где студенты будут жить. Потому что не все они будут из города Владимира. Кто-то приедет из районов, а кто-то может вообще из других областей. Вот это и надо определить, чтобы понять, сколько денег нужно, чтобы запустить этот медицинский вуз. Но еще раз говорю, вуз в субъекте, это гораздо больший плюс.

А пока окончательное решение еще не принято, в «белом доме» решили пойти другим путем. В администрации договорились о том, чтобы открыть во Владимирской области филиал Приволжского исследовательского медицинского университета (главный офис находится в Нижнем Новгороде). Филиал будет работать на базе ВлГУ.