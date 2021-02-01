Противостояние «белого дома» и ЗС во Владимирской области: «Дороги отдавали всем муниципалитетам, а получили их только половина»

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Немного предыстории – в декабре во время обсуждения бюджета области на 2021 год между губернатором Владимиром Сипягиным и депутатским корпусом возник спор о деньгах из областного дорожного фонда. 920 миллионов рублей представители ЗС хотели перебросить на муниципальные дороги.

Губернатор тогда говорил, что это решение приведет к срыву национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», так как деньги были резервом на непредвиденный случай. Однако аргументы «белого дома» депутатов Заксобрания не напугали. Более того, спикер ЗС Владимир Киселев даже сказал, что подчиненные губернатора его «снабжают недостоверной информацией».

- В данном случае упомянутые вами 920 миллионов рублей не касаются обязательных пяти процентов доходов областного дорожного фонда, направленных на реализацию как раз нацпроектов, - ответил он.

Позднее председатель бюджетного комитета ЗС Михаил Максюков пояснил, что решение о выделении дополнительных средств на ремонт дорог в городах Владимирской области принималось на основе постоянных требований прокуратуры.

- Та регулярно требует, чтобы в муниципалитетах дороги привели в нормативное состояние, - сказал он. – Исходя из этого, первым нашим шагом была передача 50 процентов поступлений транспортного налога в муниципальные бюджеты. А теперь вот и выделена соответствующая субсидия объемом в 917 миллионов рублей. Что касается распределения средств, то им занималась Ассоциация муниципальных образований Владимирской области.

Вот это распределение средств и заинтересовало депутата от КПРФ Шамиля Хабибуллина. При обсуждении изменений в закон «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Владимирской области» (полностью технический вопрос) он спросил и.о. директора департамента транспорта и дорожного Николая Тенякова о том, насколько правильным было решение о перечислении денег муниципалитетам на дорожную деятельность. Хабибуллин говорил, что по его сведениям деньги в итоге «прибрали» себе лишь 21 муниципальное образование из 47.

Теняков на это ответил, что действительно, с его точки зрения не все было справедливо сделано. И доказательством тому служат возмущения, которое проявили представители Суздаля и Собинки.

В итоге, к заседанию ЗС (которое шло онлайн) подключили председателя Ассоциации муниципальных образований Владимирской области Евгения Рычкова. Тот сказал, что никто ни у кого ничего не прибрал.

- А проблемы Суздаля и Собинки либо решены (как в первом случае), либо решаются сейчас (как во втором), - сказал Евгений Рычков. – Тем не менее, если кто-то считает, что распределение было не самым справедливым, мы готовы рассмотреть каждое обращение.

Так что у оставшихся 24 муниципальных образований теперь есть шансы решить свои дорожные проблемы.