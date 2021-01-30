Общепиту и детским центрам во Владимирской области сделали налоговые послабления

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В общей сложности, депутаты 28 января обсудили 20 вопросов. Среди них особенно стоит выделить помощь общепиту и детским центрам, а также закон об «инициативных проектах жителей».

Минус из бюджета 58 миллионов рублей

Так, депутаты приняли закон, дополнительно снижающий налоговую нагрузку для организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих по патенту или по упрощенной системе налогообложения. Но касается это не всех подряд, а только тех сфер, что наиболее пострадали от коронавирусных ограничений, – общепита и ряда развлекательных учреждений, таких как детские клубы и игровые комнаты. И если первые пусть и с ограничениями, но работают, то вторые и вовсе закрыты уже несколько месяцев.

- Бизнесмены жаловались, что им трудно сохранить работников, а потом найти им замену, так что поддержка этим предприятиям необходима, - пояснила директор департамента предпринимательства Виктория Кулыгина. – Так что закон направлен на сохранение рабочих мест на предприятиях, работающих по патентной системе и по упрощённой системе налогообложения. Им предлагается дать налоговые послабления и снизить целый ряд налоговых льгот, которые обойдётся бюджету почти в 58 миллионов рублей.

Что касается патента, то для предприятий общественного питания годовой доход для исчисления налога предложено снизить на 75%, а развлекательным учреждениям – почти до нуля.

Среди предпринимателей, работающих по «упрощенке», есть две категории: те, которые платят налог с дохода, и те, которые используют схему «доходы минус расходы». Для первых в 2021 году ставка снижается до символического 1%, для вторых – до 5%.

«Пусть жители сами решают, на что тратить областные деньги»

Самые большие споры у депутатов ЗС возникли при обсуждении закона о контроле за безнадзорными животными, но не только здесь у народных избранников возникли разночтения. Например, были вопросы у ряда депутатов и во время разбора закона о так называемом инициативном бюджетировании.

По нему в регионе появляется возможность выделять из областного бюджета средства на реализацию проектов, предложенных муниципальными властями и даже просто местными жителями. Транш из бюджета можно будет получить, доказав, что на реализацию вашего проекта нужны деньги прямо сейчас.

- Жители сами определяют, какие социально значимые проблемы данного населенного пункта нужно решить в первую очередь. С предложением могут выступить общественники, органы территориального общественного самоуправления, сельские старосты, - рассказал заместитель председателя ЗС и разработчик закона Вячеслав Картухин. - Это еще один шаг к реальному участию жителей в развитии своей малой родины.

У ряда депутатов возникли вопросы о том, как именно будут финансироваться эти инициативные проекты, сколько денег в бюджете заложено на все проекты, кто будет платить за подготовку проектной документации и так далее.

Сразу четко ответить на все вопросы разработчики не смогли. Но напомнили, что в регионе с 2013 года действует программа «50 на 50», по которой проекты от жителей финансируются следующим образом – авторы инициативы собирают половину суммы, вторую половину оплачивает бюджет.

- С каждым годом размер выделяемых по данной схеме средств увеличивается. Если в 2013 году из областного бюджета было выделено 2,6 миллиона рублей на поддержку инициативных проектов граждан, то в 2020 году – уже 71,1 миллиона рублей, - напомнил председатель Заксобрания Владимир Киселёв. - За счет этих средств в населенных пунктах организовано газоснабжение, ремонт дорог, благоустройство зон отдыха, детских (игровых) и спортивных площадок, водоемов, кладбищ, ремонт памятников погибшим воинам, уличное освещение, озеленение, строительство и ремонт колодцев, установка контейнерных площадок. Уверен, новый инструмент также будет оценен и востребован на местах, станет еще одним способом решения насущных проблем жителей городов и поселков области.

Правда, пока в областном бюджете ни рубля на подобные проекты не запланированы. Вячеслав Картухин признал, что первый год будет «притирочным», когда по каждому пункту закона будут определяться, чуть ли не на ходу.

- Но так как подобные законы принимаются во всех других регионах, будет странно если мы этого не сделаем, - сказал он. В итоге, закон поддержали 26 депутатов из 36. Так что теперь жители сами решают, на что тратить областные деньги. Во всяком случае, на бумаге.