Во Владимирской области открыли детские клубы и разрешили дискотеки

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Во Владимирской области снимают ряд «коронавирусных» ограничений. Хотя накануне во время еженедельного брифинга представители регионального Роспотребнадзора настаивали, что, несмотря на стабилизацию ситуации с заболевшими коронавирусом в регионе, стоит подождать хотя бы неделю, власти решили иначе.

Как сообщил в соцсетях губернатор Владимир Сипягин, с 30 января снят ряд ограничений в работе общепита, торговых и детских развлекательных центров. Теперь кафе, бары и рестораны снова смогут работать по ночам, устраивать дискотеки, конкурсы и караоке совершенно легально. Регистрироваться на сайте и получать QR-кодов, чтобы перекусить в кафе тоже больше не надо. Однако сотрудникам общепита по-прежнему придется тщательно дезинфицировать все поверхности и бесконтактно измерять температуру всем посетителям. Губернатор особо подчеркнул, что гости с повышенной температурой заходить в кафе и рестораны не должны. Пока сохранилось и еще одно ограничение: в столовых, кафе, ресторанах и на фудкортах в торговых центрах не может собираться больше половины посетителей от максимально возможного.

Детским развлекательным центрам и игровым комнатам, в том числе расположенным в торговых и торгово-развлекательных центрах и комплексах, тоже дали «зеленый свет»: они смогут оказывать любые услуги, главное – одновременно собирать не больше половины от возможного числа клиентов.

Праздник настал и для подростков: теперь дети от 16 и младше смогут вновь приходить в торговые и торгово-развлекательные центры и комплексы города без сопровождения родителей и других взрослых.

- Рассчитываю, что активная вакцинация позволит нам с вами к лету полностью вернуться к привычным до эпидемии порядкам, - заявил Владимир Сипягин.