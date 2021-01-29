Коронавирус во Владимирской области на 29 января 2021: ВлГУ частично отменяет «дистанционку», а общепиту помогут налоговыми льготами

Фото предоставлено пресс-службой ВлГУ.

Роспотребнадзор обновил данные по коронавирусу на 29 января. На 10 часов утра лабораторно подтверждено 149 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. А вот как распределились все случаи по районам области:

- 43 сл. в г. Владимире,

- 19 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 18 сл. в Муромском,

- 10 сл. в Александровском,

- 8 сл. в Кольчугинском,

- по 7 сл. в Петушинском и Ковровском районах,

- по 6 сл. в Киржачском и Суздальском районах,

- 5 сл. в Юрьев-Польском,

- по 4 сл. в Судогодском и Собинском районах,

- по 3 сл. в Селивановском и Меленковском районах,

- по 2 сл. в Камешковском и Вязниковском районах,

- по 1 сл. г. Радужный, а также в Гороховецком районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 23 191 случай заболевания (4974 сл. в г. Владимире, 2929 сл. в Гусь-Хрустальном, 2524 сл. о. Муром, 1696 сл. в Ковровском, 1458 сл. в Александровском, 1414 сл. в Петушинском, 1135 сл. в Вязниковском, 1127 сл. в Юрьев-Польском, 880 сл. в Кольчугинском, 805 сл. в Суздальском, 775 сл. в Собинском, 666 сл. в Гороховецком, 578 сл. в Меленковском, 556 сл. в Киржачском, 553 сл. в Камешковском, 513 сл. в Селивановском, 308 сл. в г. Радужном, 300 сл. в Судогодском).

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Тем временем, депутаты ЗС Владимирской области приняли закон, дополнительно снижающий налоговую нагрузку для организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих по патенту или по упрощенной системе налогообложения. Но касается это не всех подряд, а только тех сфер, что наиболее пострадали от коронавирусных ограничений, – общепита и ряда развлекательных учреждений, таких как детские клубы и игровые комнаты. И если первые пусть и с ограничениями, но работают, то вторые и вовсе закрыты уже несколько месяцев.

- Бизнесмены жаловались, что им трудно сохранить работников, а потом найти им замену, так что поддержка этим предприятиям необходима, - пояснила директор департамента предпринимательства Виктория Кулыгина. – Так что закон направлен на сохранение рабочих мест на предприятиях, работающих по патентной системе и по упрощённой системе налогообложения. Им предлагается дать налоговые послабления и снизить целый ряд налоговых льгот, которые обойдётся бюджету почти в 58 миллионов рублей.

Что касается патента, то для предприятий общественного питания годовой доход для исчисления налога предложено снизить на 75%, а развлекательным учреждениям – почти до нуля.

Среди предпринимателей, работающих по «упрощенке», есть две категории: те, которые платят налог с дохода, и те, которые используют схему «доходы минус расходы». Для первых в 2021 году ставка снижается до символического 1%, для вторых – до 5%.

Ну, а новый учебный семестр во Владимирском государственном университете начнется 1 февраля в очном формате. С дистанционного обучения выходят студенты бакалавриата и специалитета. Магистранты и аспиранты продолжают лекции с использованием дистанционных технологий до особого распоряжения.

Студенты колледжа и отделения среднего профессионального юридического образования возвращаются к очному формату 8 февраля. Студенты очно-заочной, заочной форм обучения продолжают учиться с применением дистанционных технологий. Такие же правила и для Муромского института ВлГУ, сообщает пресс-служба опорного университета.

Студенты должны будут соблюдать все санитарные требования, включая ношение масок и социальную дистанцию. Пока все культурные мероприятия в очных форматах остаются под запретом.