Во Владимирской области браконьеру впервые дали реальный срок

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Незаконная охота на животных закончилась для любителя пострелять реальным лишением свободы – такое наказание выбрал Суздальский районный суд. Мужчина приехал на охоту, захватив охотничье ружье, и заметил лося. И хотя у него не было разрешения на охоту, он подстрелил лосиху. Госохотинспекция, осуществляющая контроль в области охотничьих ресурсов, посчитала, что природе и государству нанесен особо крупный ущерб в размере 400 000 рублей. Задержанный браконьер вину в суде не признал, однако это не помешало суду посчитать его вину доказанной.

«Суд оценил приведенные доказательства, пришел к выводу о доказанности вины подсудимого... Доводы осужденного и его защитника о невиновности тщательно проверены и опровергнуты приговором суда, как противоречащие совокупности исследованных по делу доказательств», - сообщили в пресс-службе суда.

В приговоре суда говорится, что судья учел, что охотник характеризуется положительно, работает, у него есть ряд смягчающих обстоятельств. Однако, несмотря на это, приговор оказался суровым: три года лишения свободы, провести которые браконьеру придется в колонии-поселении. Кроме того, в течение двух лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с приобретением, хранением, перевозкой и ношением огнестрельного оружия, в том числе, гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны, спортивного оружия и охотничьего оружия. Кроме того, ему предстоит возместить вред, причиненный незаконной охотой, и вернуть в бюджет четыреста тысяч рублей. Пока приговор не вступил законную силу и стороны могут обжаловать его.

Кстати, реальный срок для браконьеров – нечастый случай в регионе. Как правило, за незаконную охоту злоумышленники получают штрафы либо условные сроки. Так в прошлом году охотника в Судогодском районе, застрелившего лосиху, суд приговорил к трем годам условно, лишил право заниматься охотой на два года и конфисковал оружие. Ему также пришлось возместить и имущественный вред – четыреста тысяч.