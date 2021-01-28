«С мамой же будет все хорошо?»: кольчугинская девочка, выпрыгнувшая с мамой из окна горящей квартиры, верит в чудо

Мама Галина и ее трое детей. Фото из архива семьи.

Трагедией закончился крещенский пожар, вспыхнувший в Кольчугино: тридцатидевятилетняя Галина, спасаясь от огня, выпрыгнула с балкона вместе с шестилетней дочкой. Сейчас девочка в больнице, а ее мама погибла. Но Маша и ее младший братик до сих пор ждут маму…

«Ловите ее»

Пожар в квартире Галины вспыхнул 19 января в начале девятого вечера. Родные вспоминают: в 20.08 она была в соцсетях, а в 20.14 на пульт пожарных поступил сигнал. Из-за чего вспыхнул пожар в квартире на шестом этаже в многоэтажке на улице Максимова в Кольчугино сейчас устанавливает следствие.

Но шестилетняя Маша помнит все, что произошло: вспыхнула лампочка в люстре в детской, моментально закапал натяжной потолок, распространяя огонь по мебели и полу. Мама, спасая дочку, отправила ее на балкон, а сама побежала за теплой одеждой. Она сказала дочке, что постарается открыть входную дверь. А потом вернулась сквозь пламя и призналась: не смогла. Маша рассказывает, как лопнуло стекло в окне, как начали плавиться стеклопакеты, источая едкий дым, как они с мамой звали на помощь, как мама кричала стоящим внизу людям: «Ловите ее». Маша помнит, как ей было холодно, как ее завернули в одеяло и куда-то унесли. Она не видела, как прыгнула мама и не знает, что ее больше нет. И постоянно спрашивает: «С мамой же будет все хорошо?».

«На Галю чуда не хватило»

У Галины осталось трое детей. Старшая Вика, недавно вышла замуж и родила первенца. Родственники подшучивали над молодой бабушкой, называли «баба Галя». Она только смеялась в ответ: какая же она бабушка, если еще двое малышей растут - кроме Маши, у нее был Максим, которому в декабре исполнилось три года.

- Большая разница в возрасте никак не мешала семье. Жили дружно. Галя старалась, все делала для детей. После развода Маша и Максим были полностью на Гале. Она крутилась как белка в колесе. С утра в сад, потом на работу - в магазин. Вечером детей брала к себе бабушка, потому что Галя заканчивала поздно. Но она всегда забирала их домой, на ночь. Сама купала, укладывала спать, - рассказывает двоюродная сестра погибшей Настя Нестратова.

Галина души не чаяла в детях, хотя ей приходилось много работать.

В день трагедии Максима спасло чудо: накануне малыш приболел и утром не должен был идти в детский сад, поэтому остался у бабушки на ночь.

«Маша чудом выжила, упав с 6 этажа. Максимка чудом остался цел, заночевав у бабушки.

На Галю чудес не хватило», - написала Настя в своем блоге.

Маша, живи!

Сейчас Маша лежит в областной детской клинической больнице во Владимире. Видимо, свой седьмой день рождения она встретит тоже в палате: у девочки перелом бедра, ушиб легких, гематомы и смещены два позвонка в позвоночнике – это то, что известно на данный момент. В Москву, как планировали изначально, переводить девочку пока не планируют, врачи говорят, что во Владимире есть все, чтобы ее вылечить.

- Из-за пандемии все посещения запрещены, но бабушку пустили. Она ухаживает за Машей, меняет памперсы. Вставать и сидеть малышка не может. И чувствует себя не очень. Плохо ест. Ситуация может измениться в любой момент. Мы каждый день звоним в больницу, очень переживаем и надеемся на лучшее, - рассказывает Настя.

Пока бабушка заботится о внучке, Максима забрала к себе старшая сестра, которая планирует и дальше заботиться об осиротевших детях.

- Вика недавно вышла замуж и родила сына, сейчас в декрете. Нелегко оказаться в 22 года многодетной матерью, но она с Машей и Максимом с пеленок, поэтому, конечно, никому их не отдаст, будет оформлять опеку. Теперь остро стоит вопрос с жильем, потому что трое детей в однокомнатной квартире - сами понимаете, - вздыхает Настя, обнимавшая сестру за месяц до ее смерти и обещавшая на прощание «Скоро увидимся».

КОНКРЕТНО

Вике, Маше и Максиму нужна помощь. Родные рассказывают, что из-за пожара, начавшегося в детской, дети лишились всего – сгорели игрушки, одежда до последней майки. То, что осталось в других комнатах, не подлежит восстановлению: в саже, дырочках и пахнет гарью. Нужна семье и финансовая поддержка: Маше нужны подгузники, лекарства. И ваши добрые пожелания.

Реквизиты для помощи

Номер карты - 4276100015857466.

8(919)015-40-43 (Виктория Сергеевна Е.), старшая дочь Гали.