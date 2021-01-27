Губернатор Владимир Сипягин о снятии ограничений: «Масочный режим с нами надолго, а по общепиту решим на этой неделе»

Владимир Сипягин Фото: Алексей СУХОВ

Последний раз губернатор Владимирской области Владимир Сипягин проводил пресс-конференцию в сентябре. Однако январская встреча со СМИ была немного особенной. Она шла в прямом эфире на местном телевидении, что роднило ее немного с пресс-конференцией главы государства. Кстати, и длилась она дольше обычного – почти три часа. Естественно за это время Владимир Сипягин высказался по большому списку вопросов.

О протестных митингах

Здесь, в первую очередь, важно помнить о том, что самый важный фактор при анализе любого события – соблюдение законности. И в условиях пандемии и несогласованности акции организаторы этой акции должны были понимать, что они закон нарушают. Нужно было все-таки подумать о безопасности людей. Что касается протестных настроений и большого числа участников митинга, то тут нужно понять, с какими мыслями выходили люди на акцию. Наверняка, у каждого были свои причины. Для меня неприятно, что люди играли умами детей. Вот это точно неправильно. А так я соглашусь с мыслью, что власть всегда ответственна за подобные мероприятия.

Что касается работы полиции, то правоохранители выполняли свою работу и делали ее максимально корректно. Что касается людей в гражданской форме, то я тоже не знаю, кто это. И я очень надеюсь, что соответствующие органы разберутся с этим.

О снятии коронавирусных ограничений с общепита

Мы, конечно, устали от всех этих запретов и ограничений, но нужно понимать, что какие-то запреты с нами надолго. Например, масочный режим в ближайшие месяцы точно не отменится. А по общепиту я так скажу – я один это не решаю. У нас есть штаб, где всегда каждое ограничение обсуждается многосторонне. Я, конечно, могу частично повлиять на это решение. И так было, когда я продлил работу общепита до часу ночи. Но не более. Пока скажу, что о снятии ограничений с кафе и ресторанов мы будем разговаривать в ближайшие дни. До конца недели ответ дадим.

О скандале с главами муниципалитетов (на недавнее заседание по нацпроектам явился лишь один глава района, все остальные прислали замов, что посчитали демаршем по отношению к губернатору)

В политику я лезть не хочу и не собираюсь видеть в этом политическую акцию или демарш. Для меня очевидно только одно: реализация нацпроектов – важнейшая государственная задача. Поэтому принимать участие в мероприятиях, где обсуждаются проблемы с их доведением до конца, с моей точки зрения необходимо. Я, конечно, заранее не знал о той ситуации. Но увидев, что глав нет, принял решение покинуть зал. Потому что только глава района полностью отвечает за нацпроекты. А замы могут полноценно осветить лишь часть ситуации. Ну, или зачитать доклад.

Для себя мы выводы сделаем. У нас есть возможность воздействия. Мы не только можем пальчиком грозить, но и лишить муниципалитеты финансирования, если те срывают реализацию нацпроектов.

О Рпенском проезде и Северном объезде города Владимира

Мы очень надеемся завершить строительство Рпенского проезда в максимально короткие сроки. Пока все идет по плану. И если ничего не изменится, то строительство должно быть завершено к 2023 году.

Что касается строительства Северного объезда Владимира, то мы вышли на финишную стадию обсуждения с Росавтодором. Всем очевидно, что это ненормально, что транзитный транспорт едет такими потоками через город. Ближайший год или полтора года нам нужны на проектирование строительства. Далее в 2023 году должно начаться строительство. Развязки Северного объезда будет начинаться не в том же месте, где сейчас располагаются развязки Южного объезда Владимира. И на весь проект пока ориентировочно нужны десятки миллиардов рублей. Ведем переговоры с федералами.

. Фото: Алексей СУХОВ

Об опасности вакцинации от коронавируса

Слушайте, да я сам бы привился прямо сейчас, если бы у меня не было антител в крови. Но пока не могу. А вообще, это безопасная вакцина. И у нас в областной администрации есть люди, которые уже привились. В том числе, ряд вице-губернаторов. Чем быстрее мы все привьемся, тем быстрее мы вернемся к нормально жизни.

О возможной отставке и выборах в Госдуму (губернатору сказали, что ему безопасней баллотироваться в Госдуму)

(Смеется) Безопасней для меня уйти в Госдуму?! Слушайте, ну, эти слухи вокруг меня распространяются уже не один год. Все мы знаем, кто это делает. Я не хочу обсуждать такие слухи и лезть в политику. А те, кто слухами занимаются и фонды создают для этого, пусть лучше бы все эти деньги на строительство школ отправили.

Что касается выборов в Госдуму, то я готов работать со всеми, кто туда изберется. Я хоть и представляю партию ЛДПР, но спокойно работаю и с Игорем Игошиным, и с Григорием Аникеевым, и с другими представителями нашего региона в Думе.

О кадровых проблемах в администрации области

Проблема с кадрами есть у любого работодателя. Но те отставки, что были в администрации региона, не значит, что у нас плохо с кадрами. У нас есть департаменты, где люди работают долго. Спорт, культура, финансовый департамент. Что касается уголовного преследования ряда сотрудников «белого дома», то я напомню о презумпции невиновности. Да, есть такая проблема в России – коррупция. Но людей при трудоустройстве не просканируешь на предмет того, занимаются они «темными делишками» или нет.

О штрафах для «ковидных диссидентов» (губернатора попросили, чтобы во Владимире проверяющие транспорт не только вели беседы с теми, кто без масок, но и штрафовали их)

Мы поговорим с представителями мэрии, чтобы жестче вели работу. Возможно, действительно пора штрафовать.

О реконструкции мемориала Юрия Гагарина в Киржаче

С ним вообще нужно кардинально решать вопрос. Вместо того чтобы постоянно изыскивать деньги на ремонт, надо перевести его в федеральную собственность. Все-таки это памятник всероссийского уровня. Сейчас мы пытаемся решить этот вопрос. Если не получится сменить форму собственности, то будем искать собственника для мемориала.

О проекте парка возле ДТЮ во Владимире

Мне он не очень понравился. Нет в нем изюминки, ощущения современности. Не просто же там по дорожкам ходить?!