Владимирцам пообещали решить проблему с транспортным коллапсом

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Владимирцы уже месяц жалуются на проблемы с общественным транспортом. Морозы кончились, а дожидаться нужного автобуса приходится иногда по сорок минут. «Утро начинается не с кофе, а со сломанных автобусов», «Ни одного автобуса за 40 минут до Доброго не было с Площади Ленина», - таких сообщений во владимирских пабликах десятки. Но свою боль горожане выплескивают не только в соцсетях, но и в жалобах депутатах и чиновникам.

- В январе к нам поступило очень много жалоб по поводу перевозок. Интервалы не выдерживают. Очень много нареканий по поводу движения общественного транспорта в Загородном, Юрьевце, Энергетике. По сорок минут – часу люди ждали автобуса, - рассказал депутат Дмитрий Чижов.

В мэрии проблему признают и даже обещают решить ее, правда, не так уж скоро.

- Действительно, перебои есть. «АДМ» - основной перевозчик. Должно ежедневно выходить 146 единиц общественного транспорта, при нашем мониторинге после жалоб отмечали, что в некоторые дни выходила половина автобусов. Автобусы замерзали, были технические поломки. Мы дважды встречались с перевозчиком, в ближайшее время обещали восстановить подвижной состав, - заместитель главы администрации города Владимира Сергей Литвинкин.

Чиновники уверяют, что ситуация улучшается и каждый день на городские дороги выезжает все больше автобусов. Например, сегодня вышло 11 автобусов, 43 у перевозчика еще в ремонте.

Но если перевозчик не выполнит обещания, чиновники готовы перейти к ответным мерам.

- 28 февраля заканчивается ряд контрактов на перевозку. Если до этого момента перевозчик не восстановит подвижной состав, контракты продлеваться не будут, а на конкурсной основе заключим новые, - заявил Сергей Литвинкин.

Сам перевозчик о такой вероятности знает и, по словам чиновников, не возражает.

Еще один волнующий горожан вопрос – уборка дворов и улиц. С началом оттепели владимирцы не раз жаловались депутатам на снежную кашу под ногами и огромные лужи, мешающие пройти через двор. В городской администрации уверены: причина проблем в плохой работе управляющих компаний. МКУ «Благоустройство» в период снегопадов работало в круглосуточном режиме, выводя на улицы до восьмидесяти машин и по 150 рабочих, которые вручную чистили тротуары и остановки, свозили снег в Михайловском овраге на Гастелло и на Растопчина, а потом оперативно вывозили за город. А вот УК не дорабатывали.

- Управляющие компании плохо вывозят складируемый снег. Сейчас оттепель, он тает, появляются лужи, снежная каша во дворах. На это при ежедневном мониторинге мы обращаем особое внимание. По его итогам выдано 58 предписаний 24 управляющими компаниям из 47 действующих в городе, - отметил Сергей Литвинкин.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Животный вопрос - области

Волнует депутатов и горожан вопрос и с безнадзорными животными. Напомним, в конце года депутаты горсовета предлагали передать ответственность за отлов, доставку бездомных псов в приют, а также их вакцинацию, стерилизацию, чипирование на областной уровень, поскольку в городе нет муниципального приюта и денег из областного бюджета на «животный вопрос» выделяют недостаточно. Соответствующее обращение депутаты горсовета направили депутатам Заксобрания Владимирской области.

- К сожалению, не получилось решить этот вопрос в конце прошлого года. Полномочий области пока не возвращены. Ничто не препятствует, чтобы это решение состоялось в январе, - заявил председатель совета народных депутатов Николай Толбухин.