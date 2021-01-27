Коронавирус во Владимирской области на 27 января 2021: подростки болеют ОРВИ, а в ОКБ появится центр реабилитации для переболевших Covid-19

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обновились данные по числу заболевших коронавирусом на территории Владимирской области. И на 10 часов утра 27 января лабораторно подтвержден 151 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам 33 региона:

- 37 сл. в г. Владимире,

- по 17 сл. в Гусь-Хрустальном и Муромском районах,

- по 9 сл. в Ковровском, Петушинском и Александровском районах,

- по 7 сл. в Вязниковском, Суздальском и Кольчугинском районах,

- 6 сл. в Киржачском,

- по 5 сл. в Камешковском и Собинском районах,

- по 4 сл. в Меленковском, Юрьев-Польском и Судогодском районах,

- 3 сл. в Селивановском,

- 1 сл. в Гороховецком.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 22 894 случая заболевания (4891 сл. в г. Владимире, 2892 сл. в Гусь-Хрустальном, 2490 сл. о. Муром, 1681 сл. в Ковровском, 1440 сл. в Александровском, 1397 сл. в Петушинском, 1127 сл. в Вязниковском, 1116 сл. в Юрьев-Польском, 866 сл. в Кольчугинском, 794 сл. в Суздальском, 769 сл. в Собинском, 665 сл. в Гороховецком, 573 сл. в Меленковском, 548 сл. в Камешковском, 543 сл. в Киржачском, 505 сл. в Селивановском, 307 сл. в г. Радужном, 290 сл. в Судогодском).

Тем временем, в регионе превышен эпидпорог по ОРВИ. Особенно часто болеют подростки от 15 лет и старше. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 8 070 человек с признаками ОРВИ и гриппа, среди них 3 037 детей. Превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной категории от пятнадцати лет и старше на 120,2%. В областной столице к врачам обратилось 2 418 жителей, в том числе 804 ребенка. Здесь эпидпорог в возрастной категории от 15 лет также превышен, но не так сильно - на 74,3%. Кстати, специалисты Роспотребнадзора отмечают: грипп во Владимирской области все же будет, его ждут в феврале. В общем, «горячим» выйдет последний зимний месяц.

Кстати, первый заместитель губернатора Сергей Шевченко сообщил, что во Владимире откроется центр реабилитации для тех, кто в тяжелой форме переболел коронавирусом. Подразделение будет создано на базе инфекционного центра при Областной клинической больнице. Сейчас готовится программа по модернизации этого блока площадью около 500 квадратных метров.

В настоящее время в помещении, где планируют развернуть стационар на 170 мест, отремонтирована крыша, подведены коммуникации, сделано несколько современных палат, включая палаты повышенной комфортности. Какие суммы на это потратили и сколько еще предстоит, вице-губернатор не уточнил.