Пандемия не повлияла на строительство домов во Владимирской области

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В прошлом году в регионе могли установить рекорд по введению жилья — 860 тысяч квадратных метров. Строительство домов не останавливали даже в период пандемии. Однако Минстрой принял решение скорректировать показатели в меньшую сторону — до 680 тысяч квадратных метров.

- В итоге мы завершили 2020 год с результатом 726 тысяч квадратных метров, что немного больше плана, но немного меньше прошлогоднего показателя, - отметил врио заместителя губернатора Роман Годунин. - В 2021 год мы планируем ввести 680 тысяч квадратных метров.

Также Роман Годунин заявил, что «хорошими темпами в области идет индивидуальное жилищное строительство». В большей степени это, по его мнению, связано с льготной ставкой по ипотеке. В регионе было выдано 13 300 ипотечных кредитов. Правда, это обеспечило нам лишь шестое место по ЦФО.

Что касается расселения аварийного жилья, то до 2024 года на это заложено почти 4,5 миллиарда рублей. Во Владимирской области нужно переселить 7 тысяч жителей из 117 тысяч квадратных метров, которые признаны аварийными на 1 сентября 2017 года.

Роман Годунин отметил, что кроме федеральных средств на переселение, из областного бюджета ежегодно выделяется 170-180 миллионов рублей. Поэтому расселение идёт с опережением. Кроме того, за высокие показатели в октябре прошлого года Минстрой дополнительно выделил 538 миллионов рублей. Так что, по словам чиновника, программа по переселению может быть закончена уже в 2023 году.

Но есть в бочке меда и ложка дегтя. Это обманутые дольщики. На сегодняшний день в областном центре — шесть проблемных домов. Самый «громкий» — дом с лишними этажами в Коммунаре. Напомним, что многоэтажка №19 на улице Центральной превышает допустимую в этой части Владимира высотность. Из-за этого здание до сих пор не введено в эксплуатацию. Собственниками являются 94 обманутые семьи.

Сейчас в доме проживают девять семей, которым некуда пойти. Долгое время им приходится отапливать квартиры электронагревателями и готовить еду на электрических плитках. Но в конце прошлого года в доме, наконец, включили отопление. Остается дождаться, когда же дом узаконят.

- Единственный вариант — изменение охранных зон. Проект новых охранных зон уже разработан, сейчас он проходит федеральную экспертизу. Решение принимает Министерство культуры после заключения экспертизы, - подчеркнул Роман Годунин.

При этом врио заместителя губернатора подчеркнул, что нарушения, которые совершил застройщик нельзя подводить под законодательство. И если застройщик виноват, то он должен понести наказание. При этом люди страдать не должны.

К слову, судебное заседание о сносе незаконно построенных этажей переносилось несколько раз и теперь должно пройти в марте.