Коронавирус во Владимирской области на 26 января 2021: 150 заболевших за сутки и штраф за несданный вовремя тест

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тенденция к снижения числа заболевших во Владимирской области сохраняется. На 10 часов утра 26 января на территории Владимирской области лабораторно подтверждено 150 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В 2021 году это самая низкая планка заболеваемости. Последний раз столько заболевших было 6 декабря 2020 года.

А вот как распределились случаи по районам области:

- 36 сл. в г. Владимире,

- по 15 сл. в Гусь-Хрустальном и Муромском районах,

- 10 сл. в Ковровском,

- по 8 сл. в Петушинском, Вязниковском и Суздальском районах,

- по 7 сл. в Александровском и Камешковском районах,

- по 6 сл. в Киржачском и Кольчугинском районах,

- 5 сл. в Судогодском,

- по 4 сл. в Селивановском, Гороховецком и Собинском районах,

- по 3 сл. в г. Радужный, а также в Меленковском районе,

- 1 сл. в Юрьев-Польском.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 22 743 случая заболевания (4854 сл. в г. Владимире, 2875 сл. в Гусь-Хрустальном, 2473 сл. о. Муром, 1672 сл. в Ковровском, 1431 сл. в Александровском, 1388 сл. в Петушинском, 1120 сл. в Вязниковском, 1112 сл. в Юрьев-Польском, 859 сл. в Кольчугинском, 787 сл. в Суздальском, 764 сл. в Собинском, 664 сл. в Гороховецком, 569 сл. в Меленковском, 543 сл. в Камешковском, 537 сл. в Киржачском, 502 сл. в Селивановском, 307 сл. в г. Радужном, 286 сл. в Судогодском).

Тем временем, в регионе вспомнили практику штрафования тех, кто вовремя не сдает тесты на коронавирус. Жительнице Камешково назначили административный штраф за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В августе 2020 года она вернулась из Турции, но не выполнила требования законодательства: в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию не разместила информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации». Представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области в судебном заседании полагала факт совершения женщиной административного правонарушения установленным, поскольку у нее по приезду была возможность сдать анализ, в том числе в аэропорту, на специально оборудованном посту Роспотребнадзора. Сама нарушительница в суд не явилась, ей назначили штраф, но у женщины еще есть возможность обжаловать постановление, не вступившее в законную силу.