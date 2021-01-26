Алдминистрация Владимирской области: "В Александровском районе назревает экологическая катастрофа"

Свалка в Александровском районе. Фото из группы ВКонтакте "Александров. Свалка.net".

Буквально неделю назад жители деревни Машково, что в Александровском районе, ликовали: городская свалка закрыла свои двери и больше не принимает мусор. Радость местных жителей понять можно, ведь куча отходов становилась все больше и достигла высоты десятиэтажного дома. Однако после закрытия свалки остро встал вопрос о том, куда же тогда везти отходы. Чиновники оказались явно не готовы к такому повороту событий.

Напомним, что Александровская городская свалка принимала мусор аж с 1979 года. В 2017 году суд постановил закрыть полигон, но этого так и не произошло. Более того, свалку расширили еще на восемь гектаров. А мусор стали привозить из Москвы. Из-за этого жители деревни даже организовывали круглосуточное дежурство у въезда на полигон.

- Закрытие Александровской свалки стало для нас сюрпризом. Буквально 14 января компания «Экоресурс», которая эксплуатирует свалку, заявила, что она в одностороннем порядке отказывается от лицензионного вида деятельности «прием отходов». Остаточная вместимость свалки — 43 тысячи тонн в год, что позволяло ее эксплуатировать до 2021-2022 года. На очереди к закрытию она стояла только в 2023 году. Сейчас везти мусор просто некуда. Это предпосылки к экологической катастрофе, - подчеркнул врио заместителя губернатора Роман Годунин. - Администрация Александровского района ушла в сторону, что неправильно.

. Фото: Виктория СУХОВА

Сейчас все отходы района свозятся на мусорную сортировку ООО «Бригантина», но что делать с мусором дальше, пока неизвестно. Областная администрация должна принять решение, собрав комитет по чрезвычайным ситуациям.

Что касается рекультивации свалок в целом, то в прошлом году было рекультивировано три свалки — в Оргтруде, Петушках и Селиваноском районе.

- На этот год подготовлены проекты по рекультивации свалок в Гороховецком, Ковровском, Суздальском, Гусь-Хрустальном районах. Однако возникают законодательные препоны. В частности, свалки, находящиеся на территории лесных фонов, не рассматривается Министерством природных ресурсов. Поэтому мы ищем пути решения. Например, пытаемся перевести Ащеринский карьер из лесного фонда в земли промышленности, - рассказал Роман Годунин.

До конца этого года областные власти планируют построить мусоросортировочные комплексы «Камешково-2» на Марьинском полигоне вместимостью 40 тысяч тонн, в Муроме (вместимость 40 тысячи тонн) и в поселке Бабанино Петушинского района.