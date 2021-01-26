Три вьетнамца, один француз: кто женился и развелся во Владимирской области

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Во Владимирской области кроме коренных жителей играют свадьбы и иностранцы – кто-то работает здесь, у кого-то отсюда родом вторая половинка. За год 295 иностранцев расписались в нашем регионе. Традиционно кроме владимирцев больше всего свадеб в регионе устраивают жители ближнего зарубежья. В прошлом году среди лидеров были Республики Таджикистан (70 человек) и Узбекистан (34), а также Украина (64). Впрочем, свадьбы на Владимирской земле играли граждане почти всех ближних государств за исключением Грузии и Литвы. А в позапрошлом году больше всего играли свадьбы граждане Украины (129 человек), Республики Таджикистан (75) и Азербайджанской республики (58). Женятся в регионе и представители более экзотических стран. За минувший год в регионе расписались трое турок, двое граждан Египта, столько же вьетнамцев. Также свадьбы сыграли граждане Франции, Туниса, Сербии, Республики Кот-д’Ивуар, Кореи, Колумбии, Ирака и Индии. Кроме того, в регионе расписались один израильтянин, один ирландец, один алжирец, один афганец.

Не обходится в регионе и без разводов с иностранцами. Всего распались 54 пары, чаще всего браки расторгали граждане Украины – 12 человек, граждане Республики Таджикистан – 11 и Республики Узбекистан – 10. Из далеких стран во Владимирской области развелись пять человек – граждане Алжирской Народной демократической Республики, Исламской Республики Афганистан, Вьетнама, Индии и Сирии.

Естественно, рождаются у иностранцев и дети. За 2020 год во Владимирской области у иностранных граждан появилось 453 малыша, большая часть родилась у граждан из стран ближнего зарубежья. Так 125 крох появилось у таджиков, 96 – у узбеков, 58 - у украинцев. Один малыш появился на свет в семье латыша, по трое – у китайцев и вьетнамцев, по двое – у турок, египтян и афганцев. Также в регионе родились маленький македонец, монгол, сириец и камерунец, еще один малыш появился у лица без гражданства, а одного малыша усыновили граждане Республики Беларусь. Устанавливать отцовство пришлось 156 раз, для сравнения – в 2019 году таких случаев было всего семь.

Увы, порой иностранцы умирают во Владимирской области, вдали от родины. За 2020 год здесь скончалось 108 человек, среди которых граждане всех стран ближнего зарубежья, один болгарин, три вьетнамца и один серб.