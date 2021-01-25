Экс-директору «Автоприбора» второй раз вынесли приговор

Лето 2019 года Алексея Мельникова приговорили к 4,5 годам лишения свободы, на этот раз суд назначил более строгое наказание - восемь лет. Фото: "КП" Архив

Во Фрунзенском районном суде 25 января огласили приговор экс-директору завода «Автоприбор» Алексею Мельникову, который обвинялся по четырем статьям - преднамеренное банкротство, злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, мошенничество в особо крупном размере, совершение двух растрат в особо крупном размере. Свою вину он так и не признал. Но это не помешало суду вынести обвинительный приговор, признав его виновным в трех преступлениях – двух эпизодах растраты и предумышленном банкротстве и оправдав по двум пунктам обвинения.

Экс-директора приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Отбывать весь срок осужденный не будет – ему зачтут время, которое он ранее провел за решеткой, в том числе год в СИЗО, где сутки засчитываются как полтора дня. Всего за решеткой бывший директор провел более двух с половиной лет.

Судебный процесс длился почти год – дело поступило в суд 31 января 2020 года – вела его судья Анна Сорокина. Напомним, что завод «Автоприбор» Алексей Мельников возглавил в 2003 году, а через одиннадцать лет предприятие признали банкротом. Как установил суд, экс-руководитель заключил сделки с ООО «Техника-Инвест» и ООО «СХК «Вышка», которые позволили компаниям получить имущество завода в обход других предприятий. Кстати, обе компании возглавлял сын подсудимого, а иск о признании завода банкротом подавало частное охранное предприятие «Витязь», одним из учредителей которого тоже был сын Мельникова.

Также Алексей Мельников совершил растрату: безвозмездно передал восемь заводских квартир, стоившие более 20 миллионов рублей, и 40-процентную долю в уставном капитале ООО «СпецТехАвто». Он подписал договоры купли-продажи квартир, при этом при регистрации сделок частники предоставили поддельные справки об их оплате, и владельцами квартир стали связанные с экс-директором люди. От реализации доли в уставном капитале ООО «СпецТехАвто» завод также не получил денег, зато владельцем доли в уставном капитале юридического лица стал сын Алексея Мельникова.

Часть срока Алексей Мельников уже отбыл ,в том числе в СИЗО Фото: Полина Немчинова

Интересно, что дело в отношении бывшего гендиректора крупного владимирского завода рассматривается второй раз. Сначала 5 июля 2019 года его приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 700 000 рублей, экс-директора взяли под стражу в зале суда. Тогда рассмотрение дела тоже длилось год, а срок Алексей Мельников получил за два эпизода растраты и мошенничество, а в преднамеренном банкротстве и злоупотреблении служебными полномочиями суд посчитал его невиновным. Однако приговор не удовлетворил ни сторону обвинения, которая просила семь лет лишения свободы и крупный штраф, ни защиту, настаивавшую на полной невиновности подзащитного. Стороны обжаловали приговор, и областной суд отменил его, найдя нарушения, неточности и противоречия в материалах дела. Владимирский областной суд вернул материалы во Фрунзенский районный суд для нового рассмотрения, но уже другим судье.

Новый приговор не вступил в законную силу: у сторон есть десять дней, чтобы оспорить его и подать апелляционную жалобу.