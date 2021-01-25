Коронавирус во Владимирской области на 25 января 2021: в регионе установлен минимум по заболевшим в новом году

. Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор обновил данные по количеству заболевших коронавирусом во Владимирской области за последние сутки. На территории 33 региона на 10 часов утра 25 января лабораторно подтверждено 152 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вообще в 2021 году это минимальное число больных за сутки. Потому что последний раз меньше заболевших было лишь 7 декабря, когда коронавирус обнаружили у 151 жителя региона.

При этом обращает внимание на себя тот факт, что в крупнейших городах Владимирской области число выявленных больных не уменьшается. И во Владимире, и в Муроме, и в Гусь-Хрустальном показатель суточной заболеваемости не меняется уже на протяжении последних двух месяцев. Меньше случаев стало в других районах региона, что может означать одно из двух: либо здесь реально стали меньше болеть, либо стали меньше выявлять.

А вот как конкретно распределились все случаи по районам области:

- 39 сл. в г. Владимире,

- 17 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 14 сл. в Муромском,

- 10 сл. в Ковровском,

- 9 сл. в Петушинском,

- 8 сл. в Александровском,

- по 7 сл. в Вязниковском и Суздальском районах,

- по 6 сл. в Кольчугинском и Юрьев-Польском районах,

- по 5 сл. в Гороховецком, Собинском и Камешковском районах,

- 4 сл. в Киржачском,

- по 3 сл. в г. Радужный, а также в Судогодском районе,

- по 2 сл. в Меленковском и Селивановском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 22 593 случая заболевания (4818 сл. в г. Владимире, 2860 сл. в Гусь-Хрустальном, 2458 сл. о. Муром, 1662 сл. в Ковровском, 1424 сл. в Александровском, 1380 сл. в Петушинском, 1112 сл. в Вязниковском, 1111 сл. в Юрьев-Польском, 853 сл. в Кольчугинском, 779 сл. в Суздальском, 760 сл. в Собинском, 660 сл. в Гороховецком, 566 сл. в Меленковском, 536 сл. в Камешковском, 531 сл. в Киржачском, 498 сл. в Селивановском, 304 сл. в г. Радужном, 281 сл. в Судогодском).