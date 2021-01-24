Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 24 января 2021: привиться от коронавируса можно будет и в мобильном ФАПе

. Фото: Мария ЛЕНЦ

Суточная статистика по коронавирусу уже две недели практически не меняется, колеблясь от 153 до 160 заболевших за сутки. Вот и 24 января новые данные уложились в эту тенденцию. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 10 часов утра лабораторно подтверждено 155 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

А вот как распределились все случаи по районам региона:

37 сл. в г. Владимире,

16 сл. в Муромском,

14 сл. в Гусь-Хрустальном,

10 сл. в Петушинском,

по 9 сл. в Вязниковском и Александровском районах,

по 8 сл. в Ковровском и Юрьев-Польском районах,

7 сл. в Собинском,

6 сл. в Гороховецком,

по 5 сл. в Кольчугинском, Суздальском и Киржачском районах,

по 4 сл. в Меленковском, Судогодском и Камешковском районах,

по 2 сл. в Селивановском районе, а также в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 22 441 случай заболевания (4779 сл. в г. Владимире, 2843 сл. в Гусь-Хрустальном, 2444 сл. о. Муром, 1652 сл. в Ковровском, 1416 сл. в Александровском, 1371 сл. в Петушинском, 1105 сл. в Юрьев-Польском, 1105 сл. в Вязниковском, 847 сл. в Кольчугинском, 772 сл. в Суздальском, 755 сл. в Собинском, 655 сл. в Гороховецком, 564 сл. в Меленковском, 531 сл. в Камешковском, 527 сл. в Киржачском, 496 сл. в Селивановском, 301 сл. в г. Радужном, 278 сл. в Судогодском).

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Тем временем, в регионе начнут работу мобильные ФАПы, в которых можно будет вакцинироваться от коронавируса. Такие передвижные пункты будут выезжать на предприятия и организации, а также в отдаленные или труднодоступные районы. Как рассказала директор областного департамента здравоохранения Елена Утемова, в этих ФАПах установят мобильные морозильники для перевозки вакцины, которые региону передала компания «Генериум».

Напомним, сейчас в регионе развернуто 43 стационарных прививочных пункта от коронавируса. Сделать в них прививки можно будет с восьми утра до восьми вечера, в том числе и в субботу. Медики рекомендуют записываться на прививки вечером или в субботу, когда в поликлиниках меньше всего пациентов. Кстати, приходить на прививки призывают сразу по пять человек – чтобы не пропадала вакцина, которую размораживают сразу по пять доз.