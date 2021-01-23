Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 23 января 2021 года: загруженность коронавирусных госпиталей в регионе снизилась до 68%

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 156 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: 41 случаев в г. Владимире, 16 случаев в Гусь-Хрустальном, 15 случаев в Муромском, 12 случаев в Ковровском, 9 случаев в Юрьев-Польском, 8 случаев в Вязниковском, 8 случаев в Петушинском, 7 случаев в Кольчугинском, 7 случаев в Александровском, 6 случаев в Суздальском, 6 случаев в Киржачском, 5 случаев в Собинском, 4 случаев в Гороховецком, 3 случаев в Селивановском, 3 случаев в Радужном, 3 случаев в Меленковском, 2 случая в Судогодском, 1 случай в Камешковском районе. Также за сутки в регионе выздоровели от коронавируса 153 человека, а шестеро - скончались.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 22 286 случаев заболевания, которые распределились следующим образом: 4742 случая в г. Владимире, 2829 случая в Гусь-Хрустальном, 2428 случаев в округе Муром, 1644 случаев в Ковровском, 1407 случаев в Александровском, 1361 случаев в Петушинском, 1097 случаев в Юрьев-Польском, 1096 случаев в Вязниковском, 842 случаев в Кольчугинском, 767 случаев в Суздальском, 748 случаев в Собинском, 649 случаев в Гороховецком, 560 случаев в Меленковском, 527 случаев в Камешковском, 522 случаев в Киржачском, 494 случаев в Селивановском, 299 случаев в г. Радужном, 274 случаев в Судогодском районе. Всего за время пандемии от коронавируса поправилось 19 577 жителей региона, умерло - 629 человек.

Сейчас во Владимирской области снизился процент занятых коек для больных коронавирусом. Сейчас занято всего 68%. Также Едена Утемова, директор департамент здравоохранения отметила, что меньше стали болеть коронавирусом врачи, по ее словам, показатель не превышает 3,5% от общей численности. Чиновники даже задумались, что вернуть коронавирусные места для пациентов с другими заболеваниями. В первую очередь чиновники планируют вернуть в прежний режим работы Областной центр специализированных видов медицинской помощи. Однако хотя увеличения числа заболевших уже несколько дней не наблюдается, власти не планируют снимать ограничения. Так режим самоизоляции для владимирцев старше 65 лет продлили до 7 февраля. Ресторанам тоже пока не разрешат работать ночью, ограничения из-за коронавируса продолжают действовать и для детских центров.