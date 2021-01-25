В бюджете Владимирской области будут закладывать деньги на «инициативы» жителей региона

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В Законодательном собрании Владимирской области наступило время комитетов. И на одном из них был рассмотрен весьма интересный законопроект. Депутаты ЗС предлагают выделять бюджетные деньги на реализацию инициатив жителей. То есть тех мероприятий, которые сами люди считают необходимыми для развития своего населенного пункта.

Проект закона был рассмотрен на комитете по местному самоуправлению. Собственно, не так давно на федеральном уровне появилось понятие «инициативный проект». По сути, это предложения жителей по решению конкретных проблем своего населенного пункта. Часть таких инициатив, по мнению депутатов, вполне может претендовать на финансирование не только из местного бюджета, но и из областного. Именно о таких и идет речь в проекте регионального закона. Закон прописывает порядок рассмотрения и условия конкурсного отбора для проектов сначала на муниципальном уровне, а затем – если проект одобрен местной комиссией – на региональном.

В общем-то, денег и на муниципальном, и на областном уровне будут давать, если проект актуален и имеет социальную значимость, а жители населенного пункта смогут по максимуму участвовать в его реализации (причем в расчет берется не только финансовое участие, но и любое иное, например, физическое).

Предполагается, что в состав областной комиссии войдут в равной пропорции представители депутатского корпуса, органов исполнительной власти и общественники. Впрочем, сначала законопроект должны принять на ближайшем заседании Заксобрания.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Депутаты Законодательного Собрания внесли уточнения в документ о социальных выплатах малообеспеченным жителям области. Конкретно речь идет о многодетных семьях. Поводом вернуться к закону «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан» послужил инцидент, произошедший в Ковровском районе. Многодетная малообеспеченная семья обратилась за положенными им выплатами, но местные органы соцзащиты ей в этом отказали, ссылаясь на что, что старшей дочери на тот момент уже исполнилось 18 лет. Правда, девушка являлась студенткой и продолжала оставаться на иждивении родителей. Семья обратилась в суд, после чего было принято решение предельно конкретизировать данную норму, добавив возрастной ценз, тем самым, устранив любые возможные разночтения.

Теперь право на социальные выплаты имеют малообеспеченные многодетные семьи, имеющие трех и более детей, включая «обучающихся по очной форме обучения, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет».