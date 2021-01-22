Коронавирус во Владимирской области на 22 января 2021: число прививочных пунктов увеличили до 43

. Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор обновил данные по количеству заболевших во Владимирской области за последние сутки. На территории 33 региона на 9 часов утра 22 января лабораторно подтверждено 154 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. И вот как распределились все заболевшие:

- 39 сл. в г. Владимире,

- 17 сл. в Муромском,

- 15 сл. в Гусь-Хрустальном,

- по 10 сл. в Юрьев-Польском и Ковровском районах,

- по 9 сл. в Александровском и Вязниковском районах,

- 8 сл. в Кольчугинском,

- по 7 сл. в Петушинском и Суздальском районах,

- 5 сл. в Гороховецком,

- по 4 сл. в Киржачском и Камешковском районах,

- 3 сл. в Собинском,

- по 2 сл. в Судогодском и Селивановском районах, а также в Радужном,

- 1 сл. в Меленковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 22 130 случаев заболевания (4701 сл. в г. Владимире, 2813 сл. в Гусь-Хрустальном, 2413 сл. о. Муром, 1632 сл. в Ковровском, 1400 сл. в Александровском, 1353 сл. в Петушинском, 1088 сл. в Вязниковском, 1088 сл. в Юрьев-Польском, 835 сл. в Кольчугинском, 761 сл. в Суздальском, 743 сл. в Собинском, 645 сл. в Гороховецком, 557 сл. в Меленковском, 526 сл. в Камешковском, 516 сл. в Киржачском, 491 сл. в Селивановском, 296 сл. в г. Радужном, 272 сл. в Судогодском).

Тем временем, во Владимирской области число прививочных пунктов увеличилось до 43. Здесь можно пройти процедуру вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Как сообщают в областном департаменте здравоохранения, записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуги, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по единому номеру «122» по вопросам новой коронавирусной инфекции.

В большинстве медучреждений предварительная запись на вакцинацию уже ведется, а ближайшее время запись будет организована во всех заявленных учреждениях. Во Владимире прививки будут делать в городская клиническая больница № 5, в железнодорожной поликлинике, городской поликлинике №1, городской поликлинике №2, городской больнице №2, городской больнице №4 г. Владимира.

Еще шесть пунктов открыты в Коврове, по пять – в Муроме и Александрове, а также Гусь-Хрустальном районе. Три развернуто в Вязниках, два – в Петушинском районе, по одному – в Гороховце, Камешково, Кольчугино, Меленках, Киржаче, Радужном, Красной Горбатке, Собинке, Судогде, Суздале и Юрьев-Польском.