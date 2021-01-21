Коронавирус во Владимирской области на 21 января 2021: записаться на вакцинацию во Владимире можно лишь на конец января

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почти полтора месяца спустя во Владимирской области показатель заболеваемости коронавирусом опустился до 153 заболевших в сутки. Именно столько случаев было лабораторно подтверждено на 10 часов 21 января. Последний раз столько заболевших было 8 декабря. А вот как распределились они по районам:

- 42 сл. в г. Владимире,

- 17 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 16 сл. в Муромском,

- по 9 сл. в Юрьев-Польском, Петушинском и Ковровском районах,

- 8 сл. в Александровском,

- 7 сл. в Кольчугинском,

- 6 сл. в Вязниковском,

- по 5 сл. в Киржачском и Собинском районах,

- 4 сл. в Суздальском,

- по 3 сл. в Камешковском, Гороховецком, Судогодском, Селивановском и Меленковском районах,

- 1 сл. в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 21 976 случаев заболевания (4662 сл. в г. Владимире, 2798 сл. в Гусь-Хрустальном, 2396 сл. о. Муром, 1622 сл. в Ковровском, 1391 сл. в Александровском, 1346 сл. в Петушинском, 1079 сл. в Вязниковском, 1078 сл. в Юрьев-Польском, 827 сл. в Кольчугинском, 754 сл. в Суздальском, 740 сл. в Собинском, 640 сл. в Гороховецком, 556 сл. в Меленковском, 522 сл. в Камешковском, 512 сл. в Киржачском, 489 сл. в Селивановском, 294 сл. в г. Радужном, 270 сл. в Судогодском).

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Тем временем массовая вакцинация постепенно набирает обороты. Правда, как набирает. В районах сделать прививку вполне возможно, а вот непосредственно во Владимире это крайне непросто. И это при том, что на сайте электронной регистратуры Владимирской области записаться на прививку от «ковида» можно сразу в пяти поликлиниках областного центра. Речь идет о первой, второй, четвертой и пятой поликлиниках (причем вторая поликлиника предлагает аж два адреса вакцинации – сама поликлиника и терапевтическое отделение).

Однако при этом записи на ближайшее время у тех, кто хочет защитить себя от коронавируса, просто нет. В первой поликлинике, например, на девять часов утра 21 января оставалось лишь четыре доступных записи. И все они датировались третьим февраля.

Во второй территориальной поликлинике вообще не было свободных записей. Исключением стало лишь терапевтическое отделение медучреждения, где сохранилось аж восемь свободных «талончиков». Причем в 9.30 была даже одна запись на 25 января.

В четвертой поликлинике сохранилось много временных окошек для записи, однако из 32 на этой неделе оставалось лишь шесть. Остальные все датируются 28-29 января. Наконец, в пятой поликлинике также не было ни одной записи. Остается надеяться, что со временем в департаменте здравоохранения смогут решить эту проблему.

Тем временем, по 7 февраля во Владимирской области продлён режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Выходить пенсионерам можно по-прежнему лишь для обращения за медицинской помощью, выгула животных не дальше 100 метров от дома и похода до ближайшего магазина или аптеки.

В связи с этим в регионе продолжается доставка продуктов питания и предметов первой необходимости пожилым гражданам, которые находятся на самоизоляции. Они могут обращаться за этой помощью по круглосуточным телефонам: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112. В Службу срочной социальной помощи можно бесплатно позвонить с городского телефона по короткому номеру 128 или с мобильного телефона – по номеру 8-800-100-81-28. Телефон многоканальный.