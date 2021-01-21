Нацпроекты Владимирской области: подрядчики срывают сроки, а чиновники им потакают

Школа в Камешково, которую никак не могут достроить Фото: Администрация Владимирской области

В областной администрации прошло совещание первых лиц региона с главами муниципалитетов. Темой стала реализация национальных проектов. Из-за непростой ситуации, связанной с коронавирусом, чиновники должны были отчитываться по видеосвязи, однако из глав заявился только один из 21! Остальные «отправили на ковер» своих замов.

В ответ губернатор покинул совещание, а в кресло сел вице-губернатор Александр Ремига. Позже глава региона в социальных сетях написал такой пост:

- Открыл важнейшее совещание и планировал вести его я, пока не увидел, что из 21 надлежащего собеседника от ОМСУ к участию подключился только 1! Остальные делегировали заместителей, которые не обладают правом самостоятельного принятия решений, не несут личной ответственности за проектную работу, поэтому разговор с ними на моем уровне не имеет смысла. Ситуацию могло бы исправить участие руководителя Ассоциации муниципальных образований области, но он в очередной раз не откликнулся на приглашение к обсуждению проблемных вопросов, как это было с дорожным фондом. Его нет даже онлайн, - подчеркнул Владимир Сипягин. - А главам муниципалитетов придется работать по нашим правилам, раз они не захотели участвовать в выработке общей позиции. Это их выбор.

Культура на высоте

Понять губернатора отчасти можно. Как показало совещание, проблемы с реализацией нацпроектов не все идеально.

Вообще, в прошлом году на реализацию национальных проектов Владимирская область потратила 9 миллиардов 844 миллиона рублей. Это 90 процентов от кассового бюджета.

Есть проекты, по которым 33 регион впереди планеты всей. В частности, деньги полностью были освоены в сфере культуры, малого и среднего предпринимательства, цифровой экономики и повышения производительности, а также экспорта.

Больше 90 процентов средств было израсходовано по проектам — демография, занятость населения, безопасные и качественные дороги. По исполнению нацпроекта «Экология» Владимирская область занимает пятое место в ЦФО.

Отличились и некоторые районы и города. Владимир смог вовремя ввести три детских сада, Юрьев-Польский, Меленковский и Судогодский районы обзавелись модульными библиотеками, в Лакинске появился водозабор, а в Суздальском районе построили Дом культуры.

Кто виноват и что делать?

Но некоторые проекты застопорились. Причем не только из-за пандемии, но и из-за подрядчиков и даже из-за самих чиновников.

Так, в Камешковском районе возникли сложности со строительством школы. Ее должны были сдать еще в конце декабря, однако сроки сдвинулись. Неосвоенными остались 106 миллионов рублей. Их пришлось вернуть в областной бюджет. А на какие же деньги достраивать школу? На этот вопрос чиновники ответа не знают.

На помощь пришла директор департамента Ольга Беляева, которая сообщила, что в школе остались работы по внутренней отделке и благоустройству.

- Если область не найдет необходимых 96 миллионов рублей в бюджете, то средства будут изыскивать внутри системы образования. Школу мы должны достроить, у нас другого выхода нет, - подчеркнула Ольга Беляева.

В поселке Зименки Муромского района не построили универсальную спортивную площадку. Подвели сразу два подрядчика — ни один из них так и не приступил к работам. Каждого оштрафовали на 394 тысячи рублей. Теперь площадка появится только в 2022 году.

Проблема со спортивными объектами есть и в Петушинском районе. Из-за пандемии строители так и не закончили работы в «Центре спортивной борьбы». Самое интересное в этой истории то, что изначально его планировали построить в 2021 году, а потом сдвинули на 2020-й.

- Получается, что сами поспешили, и сами же не выполнили, - развел руками Максим Васенин, заместитель директора департамента финансов.

Ну, и вишенкой на торте стала история о срыве работ по строительству новой системы водоснабжения деревни Никулино.

- Мы отправили подрядчику восемь писем, последнее из которых было в декабре. Но ответа так и не получили. После этого мы расторгли контракт с подрядчиком в одностороннем порядке. В этом году будет заключен новый контракт с другой фирмой на сумму 41,9 миллиона рублей, - сообщил Дмитрий Борзенко, заместитель главы администрации Гусь-Хрустального района.

В областной администрации так и не поняли, зачем чиновники тянули время и шли на поводу у нерадивого подрядчика.

К слову, муниципалитеты, не справившиеся в прошлом году с выполнением целевых показателей по нацпроектам, не получат права претендовать на получение грантов из областного бюджета. Сами виноваты!

КСТАТИ

К 1 февраля все муниципалитеты должны подписать соглашения с областной администрацией о получении субсидий. Если они этого не сделают, то субсидий не будет, так как до 1 марта должны быть заключены все госконтракты с использованием федеральных субсидий.