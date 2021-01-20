С 1 января в России вступили в силу новые правила противопожарной безопасности. Согласно им оставлять коляски, велосипеды, санки, самокаты и предметы быта в подъездах запрещено. Лестничные пролеты должны быть свободны, чтобы жильцы в случае ЧП смогли без проблем выбежать на улицу. За нарушение правил накладываются штрафы. Но пока сотрудники ГУ МЧС России по Владимирской области просто предупреждают жителей.Денежное наказание лишь со второго раза- Нормы призывают серьезнее относиться к правилам безопасности. Когда наши специалисты ведут профилактическую работу с жителями, часто замечают, что они выносят в подъезды старые холодильники, телевизоры, детские предметы. И здесь действительно есть опасность. Опять же, у нас нет цели накладывать штрафы, речь идет об ответственности самих жителей. Сначала мы предупреждаем, если ситуация не изменяется — составляется административный протокол и накладывается штраф от тысячи рублей, - объяснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.Не все владимирцы согласны с тем, что за оставленные вещи нужно заплатить. Надежда Астанина, которая живет в пятиэтажном доме, рассказывает, что под лестницей на первом этаже соседи каждый раз ставят коляски. Лифта в доме нет, и родителям тяжело все поднимать наверх, включая ребенка.- Мы ничего вообще не оставляем в подъезде. Когда сын был маленьким, поднимали коляску на третий этаж и завозили в квартиру. Не хотели неудобств. Соседи не раз вешали объявления с просьбой не оставлять коляски. С другой стороны, тяжело одной заносить все в квартиру, если, например, муж на работе. И я не могу утверждать, что за это должны как-то наказывать, - рассказала Надежда.«Пусть штрафуют, но тогда пусть и пандусы сделают!»Если по закону положен штраф — заплатим, считает другая мама Евгения Ащаулова. Она говорит, что большинство домов во Владимире не оборудовано пандусами, а коляска в среднем весит 10-15 килограммов. Когда у вас на руках ребенок, этот груз становится неподъемным. Поэтому женщины вынуждены оставлять вещи внизу.- Если это нарушает закон, предлагаю вспомнить, что уже по другому закону все подъезды должны быть оборудованы пандусами, ведь их отсутствие ущемляет права маломобильных групп населения. Уверена, установят пандусы или специально оборудованные колясочные — не будет оставленных в неположенных местах колясок, - говорит Евгения. - В нашем девятиэтажном доме на улице Усти-на-Лабе — пять крутых ступеней от лифта вниз. Мы три года бились за откидной пандус, но в управкомпании твердили, что это невозможно из-за расположенных рядом труб.В пресс-службе МЧС успокаивают жителей — прежде, чем наложить штраф, будет оцениваться уровень опасности. Если предметы — преграда на пути, то владельцам придется их убрать.Кроме того, специальные рейды тоже никто проводить не собирается. Сотрудники ведомства приходят в подъезды лишь по жалобам соседей или старших по дому.ЕСТЬ МНЕНИЕАльберт Русанен, председатель правления владимирской общественной организации «ЖКХ Контроль», объясняет, что жители, чьи дома выше девяти этажей, должны требовать с управкомпаний установку пандусов в подъездах, чтобы проехать к лифту.- Жильцы на общедомовом собрании могут поднять эту тему и поручить управляющей компании. Если баланс дома ушел в минус, сотрудники УК выставят цену, но откидной пандус, который можно пристегнуть к перилам, стоит недорого: в среднем около 5 тысяч рублей, - отметил Альберт Русанен. - А вот жители пятиэтажек решить проблему не смогут — пандусы на каждой лестнице установить невозможно. Уже возникнет вопрос по соблюдению СанПиНа — если пандусы приварить, они помешают. Остается покупать раскладные коляски.По словам специалиста, разработчики федерального закона позаботились о противопожарной безопасности, но не учли нюансы, из-за которых жителям теперь придется тащить на себе коляски, договариваться с соседями, чтобы не жаловались, или все-таки платить за их нахождение в неположенном месте.