Депутаты обсудили очередь среди многодетных семей на получение земельных участков, а также городскую экологию.Земля для многодетных остается больным вопросом в областной столице. За девять лет, начиная с 2012 года, многодетным семьям на территории города Владимира бесплатно предоставлено в собственность 974 земельных участка. В настоящее время в очереди на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства стоит 72 многодетных семьи. Но участки выделяют в присоединенных территориях, где есть проблемы с дорогами и коммуникациями, и строить там не спешат.Но сейчас, как рассказала заместитель начальника управления архитектуры и строительства Елена Солоухина, проблема решается. В прошлом году за счет денег, предусмотренных муниципальной программой и рассчитанной до 2025 года, разработали проекты на строительство сетей газоснабжения в квартале малоэтажной застройки микрорайоне Лунево-Сельцо, где многодетным семьям выделено 283 участка. Также подготовили документы на строительство сетей водоснабжения, канализации и газоснабжения для 132 участков многодетных в Юрьевце. В декабре документы получили положительное заключение государственной экспертизы. Теперь в этом и следующем году планируется построить инженерные сети в Юрьевце. На это выделят почти семьдесят миллионов рублей, из которых в этом году потратят 34 815,6 тысяч рублей, почти треть из которых - из городской казны. Сейчас завершается подготовка документов для проведения электронного аукциона на исполнение работ. А в 2023 году построят газовые сети в микрорайоне Лунево-Сельцо и займутся обустройством дорог в микрорайоне Юрьевец.Еще один важный вопрос – экология. В администрации обещают подготовить новые правила по уходу о зеленых насаждениях и ужесточить правила за вырубку деревьев, которых в областной столице и так не хватает: вместо положенных 16 квадратных метров на человека приходится девять квадратных метров «зелени». Власти города надеются, что эту ситуацию удастся исправить: вдобавок к тремстам деревьям, высаженным в прошлом году, в этом году планируют посадить еще столько же.Также депутаты озаботились капремонтом многоквартирных домов. Галина Локостова, не только народный избранник, но и директор МУП «ЖРЭП», предложила работы по ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, систем пожаротушения, управления эвакуацией людей и дымоудаления включить в перечень работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Как пояснила Галина Юрьевна, на территории муниципального образования город Владимир находится большое количество домов как нового, так и старого фонда, оснащенных системой противопожарной защиты зданий и сооружений. Такие системы устанавливаются в зданиях высотой десять этажей и выше, и во многих старых домах они находятся в неисправном состоянии и требуют восстановления. Теперь ходатайство владимирские депутаты планируют направить в департамент ЖКХ администрации Владимирской области.