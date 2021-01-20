Если охарактеризовать 2020 год одним словом, то это слово – «коронавирус». Для этого достаточно посмотреть, сколько в регионе потратили на борьбу с эпидемией – 4 миллиарда 71 миллион рублей. Приблизительно столько же за год во Владимирской области было выделено на культуру и спорт вместе взятые!Полтора миллиарда врачамНа что конкретно пошли эти деньги? Как рассказал первый вице-губернатор, а также директор департамента финансов, бюджетной и налоговой политики Вячеслав Кузин, в эту цифру входит много статей расходов.- Этих средств первоначально в бюджете на 2020 год не было, никто же не ожидал такой уровень пандемии, - рассказал Вячеслав Кузин. – В том числе, федеральный бюджет оказал нашему региону поддержку в размере 2 миллиарда 463 миллиона рублей. Остальные затраты были оплачены из областного бюджета. В первую очередь, конечно, нужно было ввести стимулирующие выплаты для медиков, работающих с коронавирусными больными. Тогда федеральный бюджет предоставил нам 1 миллиард 487 миллионов рублей. Областной бюджет дополнительно потратил 146 миллионов.Параллельно с этим в регионе начали создавать целую систему ковидных госпиталей. Так как на строительство отдельных корпусов у области денег не оказалось (федеральный бюджет не выделил денег), решено было делать их внутри существующих больниц. Но даже в таких условиях на переоснащение больниц и госпиталей понадобилось 1 миллиард и 67 миллионов рублей. Еще 689 миллионов рублей пошло на закупку защитных костюмов и других средств индивидуальной защиты, а 72 миллиона направлено на новые машины скорой помощи.Лекарства положены не всем- При этом невозможно лечить людей без лекарств, поэтому было дополнительно выделено более 300 миллионов на их закупку, - сказал Вячеслав Павлович. – На лечение пациентов в стационарах пошло 226 миллионов, а на выделение лекарств для тех, кто лечился на дому, - 79,4 миллиона рублей.При этом на ремарку о том, что многие покупали лекарства сами, кто же те люди, которые сумели получить их бесплатно от государства, Вячеслав Кузин заметил, что за каждым потраченным рублем стоит фамилия конкретного пациента. И при желании все их можно проверить.- Я когда болел, также сам покупал медикаменты, но поверьте в никуда эти деньги не ушли, на помойку мы их не выкидывали, - заявил он. – Я все-таки не медик, а финансист, но поверьте, эти лекарства выдают не всем, а только тем, кому положено.Наконец, 56 миллионов в бюджете выделили на то, чтобы увеличить число лабораторий, делающих тесты. Изначально в регионе ковид выявлял лишь Роспотребнадзор. И он быстро «захлебнулся». Вот и понадобились новые лаборатории.Наверное, самой маленькой статьей расходов на коронавирус стали затраты на выплаты учащимся медколледжей – 2,8 миллиона рублей.- В основном, студенты работали в колл-центрах, но, тем не менее, им ежемесячно платили по семь тысяч рублей за их работу, - сказал вице-губернатор.Очевидно, что затраты на коронавирус будут и в 2021 году. Вопрос только, в таких же объемах или нет. С одной стороны коечный фонд в регионе уже создан, однако, сейчас начинается массовая вакцинация, на которую тоже нужны деньги. Да и болеть меньше не перестанут. В общем, поживем – увидим.