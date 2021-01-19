Пожар в многоквартирном жилом доме в городе Кольчугине случился 18 января в районе восьми часов вечера. Загорелась квартира, в которой в этот момент находилась 39-летняя хозяйка с шестилетней дочерью. Судя по всему, пожар начался на кухне. По предварительной информации, женщина взяла ребенка на руки и спрыгнула с балкона шестого этажа. От полученных травм она скончалась на месте, девочку с травмой ног госпитализировали в местную ЦРБ.Из-за чего конкретно случилось ЧП - сейчас устанавливают следователи и дознаватели регионального МЧС. В последнем ведомстве уточняют, что у женщины, скорее всего, была возможность выбежать в подъезд. Но, видимо, от испуга та просто не подумала о том, что можно спуститься по лестнице.Знакомые погибшей уточняют, что у нее осталось трое детей: старшей - 21 год, младшему — три. Где в момент пожара находилось еще двое детей, пока неизвестно.Сам пожар крупным не назовешь. Общая площадь возгорания составила всего 10 квадратных метров. Сгорели имущество и внутренняя отделка квартиры. При этом сотрудники МЧС вывели с верхних этажей на улицу десять человек, надев на них дыхательные маски, так как из горящей квартиры валил сильный дым. С нижних этажей эвакуировали еще 15 жильцов.