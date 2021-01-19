Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 157 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 37 случаев Владимире, 16 случаев в Гусь-Хрустальном, 14 - в Муромском, 12 - в Юрьев-Польском, 10 - в Ковровском, 9 - в Александровском, по 8 случаев в Вязниковском и Петушинском районах, 7 случаев в Суздальском, по 6 - в Киржачском, Гороховецком, Кольчугинском районах, 5 случаев в Собинском, по 4 случая в Камешковском и Селивановском районах, по 2 случая в Радужном и Меленковском районе, 1 случай в Судогодском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 21668 случаев заболевания (4577 сл. в г. Владимире, 2762 сл. в Гусь-Хрустальном, 2365 сл. о. Муром, 1605 сл. в Ковровском, 1376 сл. в Александровском, 1328 сл. в Петушинском, 1066 сл. в Вязниковском, 1059 сл. в Юрьев-Польском, 815 сл. в Кольчугинском, 731 сл. в Собинском, 745 сл. в Суздальском, 632 сл. в Гороховецком, 551 сл. в Меленковском, 514 сл. в Камешковском, 503 сл. в Киржачском, 484 сл. в Селивановском, 292 сл. в г. Радужном, 263 сл. в Судогодском).За сутки 8 человек умерло. Всего в регионе 598 летальных случаев.С 18 января в регионе, как и во всей стране, началась массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день 1485 жителей Владимирской области уже привились от коронавируса, 915 человек прошли полный цикл вакцинации.Как известно, вакцина «Спутник V» является двухкомпонентной, поэтому для формирования надежной защиты организма иммунизацию необходимо пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.Как сообщил губернатор Владимир Сипягин, к 22 января в регионе будет развернут 41 прививочный пункт. Во Владимире эти пункты, помимо больницы №5, откроются в городских поликлиниках №1 и №2, в городских больницах №2, №4 и №7.Кроме того, прививочные пункты откроются во всех районах области, включая Радужный. При этом в Александровском районе дополнительно будут созданы прививочные пункты в Струнино, Карабаново и Балакирево, а в Петушинском районе – в Покрове. В ковровской городской больнице №2 откроются три прививочных пункта, в Муроме, помимо городской больницы №3 и железнодорожной больницы, – в городских больницах №1 и №2.Для того, чтобы привиться от коронавируса, жителям Владимира необходимо сообщить о своем желании, позвонив в колл-центр Городской клинической больницы №5 по номеру (4922) 77-34-90. Жителям других городов и районов предлагается обратиться по телефону в поликлинику по месту жительства. С 25 января запись будет возможна через личный кабинет портала госуслуг. Кроме того, записаться на прививку можно будет и по Единому номеру 122.Сейчас владимирцы активно обсуждают в социальных сетях, что записаться через колл-центр нереально. В поликлиниках по месту жительства пока нет не только вакцины, но и специальных морозильников.Видимо, вакцинируют сейчас лишь педагогов, социальных работников и чиновников. Вчера прививку сделал вице-губернатор Александр Ремига. Напомним, он перенес COVID-19 осенью прошлого года и перед тем, как сделать прививку, вице-губернатор сдал тест на антитела, который показал отрицательный результат.- Сегодня прошел первый этап вакцинации. Не понаслышке знаю, насколько это опасное и сложное заболевание. Мне повезло, что я переболел коронавирусной инфекцией в легкой форме. Но хорошо знаю людей, кто очень тяжело перенес COVID-19. Вакцинироваться или нет – вопроса не стояло. Прививаться однозначно необходимо, ради здоровья своего и своих близких. Записаться на вакцинацию можно по телефону «горячей линии». Рекомендую всем обязательно сделать эту прививку. Процедура быстрая и безболезненная, – отметил Александр Ремига.