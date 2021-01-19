Во Владимирской области появились первые жертвы мороза. Но пострадали от холода не столько жители областного центра, которые буквально примерзают к остановкам в ожидании автобусов, сколько братья наши меньшие.Лишают теплого углаПока домашние животные жмутся к батареям, беспризорные ищут укромные места, чтобы погреться. Настоящим спасением для кошек и собак являются подвалы домов. Но некоторые управляющие компании, а, может, и сами жители, нередко забивают их досками или закладывают кирпичами, мол, чтобы не гадили там.Вот такое сообщение выложили владимирские зоозащитники в социальные сети: «Срочно нужна передержка или дом! Кот отогревается в подвале, но неадекватные соседи выгоняют его, закрывают дырку для прохода (чтобы не гадил) и угрожают повесить или задушить. Только за вчерашний день пришлось три раза выбивать ему проход, а с утра он опять был закрыт, и кот сидел рядом заиндевелый».И это, к сожалению, не единичный случай. Например, во владимирский приют «Валента» недавно привезли кошку с обморожением. Волонтеры оказали ей помощь и даже смогли пристроить бедное животное.- А недавно звонила женщина и рассказала, что на улице Куйбышева управляющая компания закрыла все входы в подвал. Разве так можно? Ведь кошки там ловят мышей, крыс, избавляя нас от переносчиков разных болезней. И закрывать подвалы в такой мороз — просто преступление, - подчеркивает Валентина Сокова, руководитель центра для животных «Валента».Если вы не можете взять животное к себе домой хотя бы на время холодов, то не забывайте пускать их в подъезд, подкармливать и обязательно ставить рядом с животным миску с теплой водой. Особенно, если угощаете сухим кормом.- Конечно, больше энергии животным дает мясо. Но если нет возможности угостить им кошку или собаку, то можно насыпать сухой корм. Главное, не оставлять животное без воды, иначе у него могут начаться проблемы со здоровьем. Зимой они едят снег, но этого недостаточно. Миска с теплой водой никогда не будет лишней, - говорит Валентина Сокова.Кормушки замело снегомВ такие холода помощь нужна не только бездомным кошкам и собакам, но и птицам — воробьям, синицам, снегирям. Деревья засыпало снегом, что лишило пернатых еды. Да и кормушек в областном центре не так уж и много. Да и те унесло ветром или покрыло снежным покрывалом. Поэтому птицам как никогда нужна еда — лучше сытная, типа несоленого сала, хрящей, жира. Также подойдут нежареные семечки, просо, овес.Пенсионерка Любовь Михайловна Сухова подкармливает синиц и воробьев не только в холода. В основном прикрепляет угощения к решетке, закрепленной на окне.- Я сейчас практически не ходячая, даже по дому с ходунками хожу, - говорит она. – Для меня птицы отдушина. Смотришь на синичку и снова силы жить появляются, - улыбается Любовь Михайловна.Женщина говорит, что птицы уже знают, что у ее окна всегда «работает столовая», где можно подкрепиться салом или хлебом.Птицы будут очень благодарны, если вы облегчите им самый трудный период жизни — зиму. Уже ближе к концу апреля они смогут есть насекомых и набухающие почки. Но с наступлением следующих холодов не удивляйтесь появлению крылатых гостей: птицы будут навещать вас каждый сезон, так как они уже поняли, что именно здесь им помогут выжить.