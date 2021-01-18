Появились новые цифры по суточной заболеваемости коронавирусом. Роспотребнадзор опубликовал данные на 11 часов утра 18 января 2021 года. Лабораторно подтверждено 159 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вот как распределились все случаи по районам области:- 36 сл. в г. Владимире,- 18 сл. в Гусь-Хрустальном,- 17 сл. в Муромском,- 11 сл. в Ковровском,- 10 сл. в Петушинском,- 9 сл. в Юрьев-Польском,- 8 сл. в Суздальском,- по 7 сл. в Александровском и Вязниковском районах,- по 6 сл. в Гороховецком и Собинском районах,- по 5 сл. в Киржачском и Камешковском районах,- 4 сл. в Кольчугинском,- по 3 сл. в г. Радужный, а также в Меленковском и Селивановском районах,- 1 сл. в Судогодском.Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 21 511 случаев заболевания (4540 сл. в г. Владимире, 2746 сл. в Гусь-Хрустальном, 2351 сл. о. Муром, 1595 сл. в Ковровском, 1367 сл. в Александровском, 1320 сл. в Петушинском, 1058 сл. в Вязниковском, 1047 сл. в Юрьев-Польском, 809 сл. в Кольчугинском, 726 сл. в Собинском, 738 сл. в Суздальском, 626 сл. в Гороховецком, 549 сл. в Меленковском, 510 сл. в Камешковском, 497 сл. в Киржачском, 480 сл. в Селивановском, 290 сл. в г. Радужном, 262 сл. в Судогодском).Ну, а тем временем, сегодня в регионе началась массовая вакцинация. Во всех основных поликлиниках областного центра и в каждом районе развернулись прививочные пункты. Сейчас таких пунктов уже 9: в Городской клинической больнице №5 Владимира, Центральной городской больнице Коврова, Муромской городской больнице №3, Клинической больнице «РЖД-Медицина» Мурома, Гусь-Хрустальной городской больнице, а также в Александровской, Киржачской, Камешковской и Петушинской районных больницах.Для того чтобы привиться от коронавируса, жителям Владимира необходимо сообщить о своем желании, позвонив в колл-центр Городской клинической больницы №5 по номеру (4922) 77-34-90. Жителям других городов и районов предлагается обратиться по телефону в поликлинику по месту жительства. Людей будут приглашать на вакцинацию в определенный день и час.Ну, и с 18 января центры занятости населения 33 региона начали снова вести личный прием граждан. Напомним, что с прошлого года сходить на биржу труда было невозможно. Вся работа с населением проводилась дистанционно, то есть по телефону и через интернет.Теперь же не только сохранится дистанционная форма взаимодействия с клиентами службы занятости, но и вернется личный приём граждан для выдачи направлений на подходящую для них работу, либо для оказания государственных услуг, требующих личного посещения центра занятости населения по месту жительства.Приём заявлений граждан для постановки на учёт в целях поиска подходящей работы или получения статуса безработного гражданина осуществляется в дистанционном порядке, используя общероссийский портал «Работа в России». Личное посещение центров занятости будет осуществляться в строго назначенное время, либо по предварительной записи.