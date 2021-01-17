К сожалению, тенденция первой декады января с постоянным снижением показателя суточной заболеваемости коронавирусом закончилась. Уже четыре дня пусть и по чуть-чуть, но число заболевших все-таки увеличивается.Так, на 11 часов 17 января 2021 года лабораторно подтверждено 160 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вчера было 157 заболевших Covid-19. А вот как распределились случаи по районам региона:- 39 сл. в г. Владимире,- 16 сл. в Муромском,- 15 сл. в Гусь-Хрустальном,- 11 сл. в Юрьев-Польском,- по 9 сл. в Ковровском, Петушинском и Александровском районах,- 8 сл. в Вязниковском,- по 7 сл. в Кольчугинском и Киржачском районах,- 6 сл. в Камешковском,- по 5 сл. в Суздальском, Собинском и Гороховецком районах,- 4 сл. в Селивановском,- по 2 сл. в Меленковском и Судогодском районах,- 1 сл. в Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 21 352 случая заболевания (4504 сл. в г. Владимире, 2728 сл. в Гусь-Хрустальном, 2334 сл. о. Муром, 1584 сл. в Ковровском, 1360 сл. в Александровском, 1310 сл. в Петушинском, 1051 сл. в Вязниковском, 1038 сл. в Юрьев-Польском, 805 сл. в Кольчугинском, 730 сл. в Суздальском, 720 сл. в Собинском, 620 сл. в Гороховецком, 546 сл. в Меленковском, 505 сл. в Камешковском, 492 сл. в Киржачском, 477 сл. в Селивановском, 287 сл. в г. Радужном, 261 сл. в Судогодском).Тем временем, пандемия коронавируса заметно замедлила проекты строительства школ, ФАПов и спортивных объектов. Сильный урон был нанесен системе здравоохранения, в частности, диспансеризации. Об этом сообщила директор департамента регионального развития Милана Сивякова на прошедшей 15 января пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года.- Из-за пандемии коронавируса у нас буксовали проекты, где есть инфраструктурные объекты. Это, к примеру, строительство школ, ФАПов. Также проекты, где требовалось оказание услуг населению, такие как диспансеризация. Многие объекты были отданы под ковидные госпиталя, были приостановлены плановые осмотры, — заявила она.Судя по тенденциям последнего месяца, реализация многих проектов может буксовать и в этом году.