За сутки в регионе лабораторно подтверждено 157 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Львиная доля новых заболевших приходится на Владимир - 42 случая. 17 случаев в Гусь-Хрустальном, 15 - в Муромском районе, по10 - в Ковровском и Юрьев-Польском районах, 8 случаев в Петушинском, по 7 - в Александровском, Суздальском, Собинском районах, по 5 случаев в Вязниковском, Кольчугинском, Киржачском и Селивановском районах, 4 - в Гороховецком, по 3 - в Камешковском и Меленковском районах, по 2 случая в Радужном и Судогодском районе.За сутки в регионе умерли еще 8 человек. Всего — 578 летальных случаев.Всего в регионе зарегистрировано 21 192 случая заболевания (4465 сл. в г. Владимире, 2713 сл. в Гусь-Хрустальном, 2318 сл. о. Муром, 1575 сл. в Ковровском, 1351 сл. в Александровском, 1301 сл. в Петушинском, 1043 сл. в Вязниковском, 1027 сл. в Юрьев-Польском, 798 сл. в Кольчугинском, 725 сл. в Суздальском, 715 сл. в Собинском, 615 сл. в Гороховецком, 544 сл. в Меленковском, 499 сл. в Камешковском, 485 сл. в Киржачском, 473 сл. в Селивановском, 286 сл. в г. Радужном, 259 сл. в Судогодском).Облздрав сообщает о том, что выплаты медикам, работающим в «красной зоне» инфекционных больниц Владимирской области, предусмотренные в 2020 году, полностью выплачены.Из федерального бюджета было выделено больше 1,4 миллиарда рублей, стимулирующие выплаты получили 13 648 работников региональной сферы здравоохранения.В частности, в рамках постановления Правительства № 415 работникам сферы здравоохранения начислено и выплачено свыше 615 миллионов рублей. Эти выплаты получили 9803 человека, в том числе врачи – 2413, медицинский персонал среднего звена – 6188, младший медицинский персонал – 1202.По постановлению Правительства № 484 начислено и выплачено более 782 миллионов рублей. Стимулирующие выплаты получили 3845 сотрудников отрасли, в том числе врачи – 640, медицинский персонал среднего звена – 2000, младший медицинский персонал – 551, водители скорой медицинской помощи – 654.