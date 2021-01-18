Пандемийный год здорово ударил по демографической ситуации во Владимирской области, которая и до коронавируса не сильно радовала глаз. Во всяком случае, такой вывод напрашивается после изучения статистики от отдела ЗАГС.2020 год унес жизни 24619 человек – это значительно больше, чем в предыдущие годы. Первый всплеск смертности в ушедшем году пришелся на июнь – за этот месяц в регионе умерло 2226 человек. Затем было небольшое снижение, а с сентября число умерших росло каждый месяц. В ноябре из жизни ушло 2537 владимирцев, в декабре – 2785, причем 561 человек умер от коронавируса.Для сравнения: за 2019 год в регионе умерло 21291 человек, в 2018 чуть больше – 21999, а в 2017 – 21781. Кстати, по данным Владимирстата, несколько лет подряд в списке основных причин смерти жителей региона лидировали сердечно-сосудистые заболевания и онкология. Вряд ли так будет по итогам 20-го года.Продолжает снижаться и рождаемость – такая тенденция наблюдается последние четыре года, и по прогнозам специалистов до 2035 года число новорожденных будет постепенно снижаться. В 2020 году малышей в регионе появилось всего 10196. А в 2019 в регионе родилось 11158 детей, в 2018 - 12658. Лучше всего с рождаемостью было в июле, сентябре и декабре (977, 949 и 934 соответственно). Хуже всего – в мае (723).Кстати, до начала «коронавирсной эпохи» Владимирстат давал более оптимистический прогноз: предполагалось, что родится 11875 карапузов, а уйдет из жизни 20972 человека. Но имеем то, что имеем.А В ЭТО ВРЕМЯСвадеб в 2020 тоже играли меньше, в первую очередь из-за «коронавирусных» ограничений. За год в области расписались 6737 пар. Это заметно меньше, чем в предыдущие годы: в 2019 свадеб сыграли 8166, в 2018 – 8121. Разводов тоже стало меньше, хотя разница и не такая значительная. Если в 2020 году испытания бытом и притирку характеров не вынесли 4772 семьи, то в 2019 их было 5503, а в 2018 - 5508.Если традиционно больше всего свадеб приходится на теплые месяцы (в 2020 году больше всего семей появилось в июле и августе – 984 и 1247 свадеб), то официально оформлять разрыв горожане готовы в любое время года. В некоторые непопулярные для свадеб месяцы, в том числе из-за постов, число разводящихся пар превышало число женящихся. Например, в марте расписались 307 пар, а развелись 362. В апреле и мае, когда ЗАГСы фактически не работали из-за пандемии, официально расстались 57 и 38 супругов (в 2019 году – 497 и 394), а в июне, когда ЗАГСы открылись, отметился резкий рост разводов – 502. Психологи связывают это с вынужденной самоизоляцией: некоторые пары не смогли выжить в замкнутом пространстве два месяца.