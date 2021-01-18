Несмотря на то, что мы живем в век информационных технологий, стоит отъехать недалеко от города, как ты остаешься не только без интернета, но и без связи. Приходится, подобно прапорщику Шматко из сериала «Солдаты», залезать куда-нибудь повыше, чтобы увидеть заветные «три палки» на телефоне.- Если говорить о больших городах, то операторы сами заинтересованы в том, чтобы туда пойти. Поэтому мы, в первую очередь, решаем вопрос с малыми населенными пунктами, где живет 250-500 жителей. В 162 пунктах уже установлена опора со специальным оборудованием, благодаря которому люди могут подключаться к сети передачи данных, - рассказал Сергей Орлов, директор департамента цифрового развития.В этом году за счет федеральных средств список малых населенных пунктов расширится до 222. В него войдут те, в которых живут 100-250 человек. Здесь появится не только интернет, но и сотовая связь.Ну, а пока цивилизация не дошла в некоторые деревни и села (и неизвестно, дойдет ли), людям предлагают бесплатно звонить в оперативные службы, на городские и мобильные номера по красным таксофонам.- Что касается интернета, то нужна совместная работа жителей с муниципалитетом. Вместе они могут создать рабочую группу, запросить дополнительное финансирование и добиться положительного решения. Пока на региональном уровне средств на подобные программы не предусмотрено, - подчеркнул Сергей Орлов.В общем, связи нет, но вы ловите.А В ЭТО ВРЕМЯИмпортозамещение по-владимирскиОбластная администрация заключила соглашение с компанией «Новые коммуникационные технологии», которая сама разработала программное обеспечение для офисной работы (текстовые программы, таблицы и так далее). Компания готова бесплатно предоставить ключи от пакета программ 482 детским садам, 356 школам, 98 учреждениям дополнительного образования, 25 колледжам.