Сегодня во Владимирской области живет 12573 многодетных семей. За девять лет, с момента предоставления права на получение земли под строительство дома, на учет поставили 4476 семей.- Сейчас землю получили 4116 многодетных семей, осталось обеспечить 309. Однако 3103 участка до сих пор не освоены. И главной причиной является отсутствие денежных средств у семьи, - подчеркнул Валерий Потанин, и.о. директора департамента имущественных и земельных отношений.Однако есть и другие факторы, тормозящие строительство домов на участках. Зачастую семьи получают кусок земли без какой-либо инфраструктуры. И речь идет даже не о дороге, хотя подъезжать тоже хотелось бы не по колдобинам, а о газе, свете и воде, без которых жить в доме невозможно.- Да, складывается тяжелая ситуация с инфраструктурой. Не везде можно протянуть газ, а вот с водой и электричеством все решается проще. Также остаются жалобы на то, что земельный участок непригоден для строительства. Но их не так много, как было раньше, когда выдавали участки на болоте, - рассказал Валерий Потанин.На сегодняшний день семьи смогли построить 221 дом, на 792 участках скоро начнется строительство, разрешение уже получено.Очереди на получение земли нет в Коврове, Радужном, Вязниковском и Гороховецком районах. Большая очередь остается в областном центре, однако в этом году ее обещают ликвидировать, выдав 71 участок.- Очередь из 47 семей есть в Александровском районе, из 44 — в Муромском, из 39 — в Судогодском. В остальных районах очередь не очень большая — по 10-15 недостающих участков, - перечислил Валерий Потанин.Кстати, в декабре прошлого года в регионе был принят закон, который позволяет многодетным семьям с ребенком-инвалидом получить в собственность участок, который был предоставлен в аренду для строительства дома. Главное, чтобы дом на этой земле уже стоял.Кроме того, многодетные семьи с ребенком-инвалидом вне зависимости от нуждаемости могут получить в собственность землю для того, чтобы выращивать на нем овощи, ягоды и цветы — проще говоря, дачу.