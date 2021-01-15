«Недолго музыка играла». В регионе опять начался рост заболевших за сутки. Во всяком случае, уже два дня подряд суточная заболеваемость Covid-19 увеличивается. Так, на 11 часов утра 15 января выявлено 158 человек с коронавирусом. Вчера было 156 заболевших. При этом умерли четверо.А вот как распределились случаи по районам области:- 40 сл. в г. Владимире,- 16 сл. в Гусь-Хрустальном,- 14 сл. в Муромском,- 12 сл. в Юрьев-Польском,- 11 сл. в Ковровском,- 9 сл. в Петушинском,- по 8 сл. в Александровском и Суздальском районах,- 7 сл. в Гороховецком,- 6 сл. в Киржачском,- по 5 сл. в Камешковском и Собинском районах,- по 4 сл. в Селивановском, Вязниковском и Кольчугинском районах,- по 2 сл. в г. Радужный, а также в Меленковском районе,- 1 сл. в Судогодском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 21 035 случаев заболевания (4423 сл. в г. Владимире, 2696 сл. в Гусь-Хрустальном, 2303 сл. о. Муром, 1565 сл. в Ковровском, 1344 сл. в Александровском, 1293 сл. в Петушинском, 1038 сл. в Вязниковском, 1017 сл. в Юрьев-Польском, 793 сл. в Кольчугинском, 708 сл. в Собинском, 718 сл. в Суздальском, 611 сл. в Гороховецком, 541 сл. в Меленковском, 496 сл. в Камешковском, 480 сл. в Киржачском, 468 сл. в Селивановском, 284 сл. в г. Радужном, 257 сл. в Судогодском).Тем временем, по поручению президента во всех регионах страны, в том числе во Владимирской области, 18 января начинается массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции.- Вакцина «Спутник V» доказала свою высокую эффективность и безопасность. Алгоритм проведения вакцинации разработан, весь персонал обучен, – подчеркнула глава облздрава Елена Утемова.Уже на этой неделе в регион поступит 16800 доз вакцины «Спутник V», а до конца января область получит в общей сложности 52 тысячи доз вакцины, что позволит прививать от коронавируса широкие слои населения.Во всех основных поликлиниках областного центра и в каждом районе разворачиваются прививочные пункты. Сейчас таких пунктов уже 9: в Городской клинической больнице №5 Владимира, Центральной городской больнице Коврова, Муромской городской больнице №3, Клинической больнице «РЖД-Медицина» Мурома, Гусь-Хрустальной городской больнице, а также в Александровской, Киржачской, Камешковской и Петушинской районных больницах.Для того чтобы привиться от коронавируса, жителям Владимира необходимо сообщить о своем желании, позвонив в колл-центр Городской клинической больницы №5 по номеру (4922) 77-34-90. Жителям других городов и районов предлагается обратиться по телефону в поликлинику по месту жительства. Людей будут приглашать на вакцинацию в определенный день и час.