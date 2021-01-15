Минувшие январские праздники запомнились резко выросшим числом пожаров. Среди домов-погорельцев оказался и дом, относящийся к известным Собинским казармам. По одной из версий ЧП произошло из-за плачевного состояния проводки, да и всего дома в целом. А ведь это памятник архитектуры.Во Владимирской области, по данным Госинспекции по охране объектов культурного наследия, насчитывается около 250 многоквартирных домов-памятников, нуждающихся в охране. Хотя в них живут семьи, большинство из исторических зданий нуждается в ремонте, но их реставрация невозможна без предварительной разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению культурного наследия, а это серьезные финансовые затраты. Более того, реставрировать исторические здания имеют право только специально лицензированные организации, что заметно сужает круг возможных подрядчиков. А тем временем дома-памятники постепенно становятся аварийными и непригодными для жилья, как печально известные Собинские казармы.Плюс пятьВ прошлом году почти 150 таких домов-памятников отремонтировали с помощью Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области. В ближайшее время в регионе отреставрируют еще пять домов, являющихся памятникам культуры, на восстановление которых потратят почти восемь миллионов рублей. Фонд капитального ремонта Владимирской области объявил сразу несколько электронных аукционов на ремонт домов, являющихся объектами культурного наследия. В Гусь-Хрустальном предстоит провести капитальный ремонт фасада двухэтажного дома на улице Рудницкой, построенного в 1955 году. На это выделяют около полутора миллионов рублей. В Александрове нужно провести капремонт фундамента 53-летнего двухэтажного жилого дома на улице Революции, который тоже является объектом культурного наследия. На это выделяют чуть более одного миллиона рублей. Также капремонт ждет дом, готовящийся отметить столетний юбилей – жилой двухэтажный дом в деревне Воспушка Петушинского района был построен еще в 1917 году. На восстановление крыши старинного здания планируют потратить 2 133 359 рублей. В Вязниках ремонт крыш ждет сразу два объекта культурного наследия – десятиквартирный двухэтажный дом на улице Мошина и восьмиквартирный дом на улице Советской. На них потратят 1,7 миллиона и 1,6 миллиона рублей соответственно. Определить компании, которые будут реставрировать памятники, должны 1 февраля.Да будет судКстати, нежелание ремонтировать дома с историей может довести и до суда. Причем в суд может обратиться как Госинспекция по охране объектов культурного наследия, чтобы заставить нерадивого хозяина восстановить дом, так и наоборот. Из-за старинного дома №46 на улице Большой Московской в центре Владимира мэрия обратилась в суд, оспаривая предписание Госинспекции. Последняя обязала администрацию до конца прошлого года разработать проектную документацию и законсервировать объект культурного наследия, построенный в конце XVIII века. Но мэрия выполнять требования не спешила: администрации принадлежит лишь часть старинного здания – семь квартир и три нежилых помещения, а предписание касается капитальных работ во все здании. Чиновники посчитали, что это будет нецелевым расходованием бюджета, а суд на днях их поддержал и приостановил действие предписания до вынесения окончательного решения.Есть и обратная сторона: если вы живете в памятнике, излишнее рвение в ремонте тоже может привести к беде. За изменения, не согласованные с инспекцией, суд может обязать вернуть все обратно. Такие прецеденты в регионе тоже были, например, в Суздале.