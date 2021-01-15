На базе Владимирского государственного университета с декабря прошлого года работает Молодежный центр, который объединяет студентов по интересам. В начале января здесь запустили новый социальный проект «Мы тебе в помощь».- Мы готовы оказывать любую посильную помощь всем, кто в ней нуждается. В первую очередь, речь идет о бабушках, дедушках, многодетных семьях и других социально незащищенных слоях населения, - рассказывает руководитель Молодежного центра Егор Тюряков.Конечно, речь не о финансовой поддержке. Волонтеры могут сходить в аптеку, вскопать огород, почистить снег, помочь с мелким ремонтом в доме.Придут на помощь студенты университета — всего больше ста человек. Все они проходят дополнительную подготовку- Недавно у нас была встреча со службой психологической поддержки ВлГУ, где студентам рассказывали о волонтерстве, о том, как правильно помогать людям и как правильно реагировать на проблемы нуждающихся. Мы и дальше намерены обучать ребят, - подчеркнул Егор Тюряков.Чтобы получить помощь, необходимо заполнить форму, в которой нужно указать контактные данные, описать проблему или задачу, которую нужно решить, а также указать срочность выполнения по пятибальной шкале.- Проект «Мы тебе в помощь» будет работать в течение всего этого года. Пока поступила одна заявка на помощь, сейчас волонтеры ее обрабатывают, - резюмировал Егор Тюряков.КОНКРЕТНОФорма, которую нужно заполнить, находится в группе Вконтакте - https://vk.com/molcentrvlsu. Либо можно позвонить по телефону: 8(920)900-38-00 или написать письмо на электронную почту: molcentrvlsu@yandex.ru.