Супружеская пара из областного центра еще в декабре 2019 года решила отдохнуть летом в Крыму. Санаторий выбрали не из дешевых — проживание, питание и лечебные процедуры с 22 июля по 18 августа стоили 271 тысячу рублей. Пенсионеры заключили договор купли-продажи санаторных услуг и полностью оплатили путевку. Они имели право в любое время, но не позднее трех дней до выезда, отказаться от отдыха и вернуть деньги.В связи с пандемией коронавируса 30 марта 2020 года супруг отправил на электронный адрес санатория заявление с просьбой вернуть деньги. Представители санатория приняли отказ от путевки и подтвердили, что возврат средств будет в течение 10 дней. После этого срока из санатория прислали уведомление, что бронирование переносится по желанию отеля на другую дату. Владимирцы не согласились, тем более что согласно постановлению правительства России туроператор обязан в течение 90 дней возвратить сумму заказчику и его жене, которые достигли 65 лет.Подавая документы в суд, мужчина просил взыскать не только деньги за путевку, но и компенсацию морального вреда вместе со штрафом за отказ добровольно отдать 271 тысячу. Представитель санатория на заседание не пришел, но представил письменные возражения, что у санатория было еще время, чтобы отдать сумму — просто мужчина рано пошел в суд. Но судья все равно не встал на сторону санатория. Супругам не только выплатили 271 тысячу, но и взыскали 147 тысяч рублей штрафа и компенсацию морального вреда. В итоге пенсионеры получили 418 тысяч!В Роспотребнадзоре по Владимирской области отмечают, что почти во всех случаях суд защищает людей, которым отказываются отдавать их же деньги. Сначала туроператоры просят перенести даты, а потом, когда человек не согласен, тянут время. Понимая это, жители идут в суды. Бесплатные консультации им могут оказать представители Роспотребнадзора. За полгода в ведомство обратилось 28 жителей региона, сейчас в суде находится два заключения специалистов.- Вышло постановление правительства, которое устанавливает обязанности туроператоров. Если клиент не может поехать, например, границы какой-то страны закрыты, то должен обсуждаться либо перенос дат, либо возврат денег до 31 декабря текущего года, - объясняет официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. - Важно вести не телефонный разговор, а переписку по той же электронной почте. На случай отказа возврата суммы вы можете предоставить ее нашим юристам. Они бесплатно составляют заключение и направляют в суд. Такими же проблемами занимаются в Ростуризме.КОНКРЕТНОАдрес Роспотребнадзора: г. Владимир, ул. Офицерская, 20.Телефон отдела защиты прав потребителей: 8(4922)45-10-70.