Впервые с 3 января во Владимирской области увеличилось число заболевших за сутки. На 11 часов утра 14 января лабораторно подтверждено 156 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вчера было 155 заразившихся. Умерли за последние сутки пять человек.А вот как распределились случаи по районам региона:- 38 сл. в г. Владимире,- 18 сл. в Гусь-Хрустальном,- 16 сл. в Муромском,- 11 сл. в Юрьев-Польском,- 10 сл. в Петушинском,- 9 сл. в Александровском,- по 8 сл. в Ковровском и Вязниковском районах,- по 6 сл. в Суздальском и Гороховецком районах,- по 5 сл. в Кольчугинском и Киржачском районах,- по 4 сл. в Камешковском районе, а также в г. Радужный,- по 3 сл. в Меленковском и Собинском районах,- 2 сл. в Селивановском.Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 20 877 случаев заболевания (4383 сл. в г. Владимире, 2680 сл. в Гусь-Хрустальном, 2289 сл. о. Муром, 1554 сл. в Ковровском, 1336 сл. в Александровском, 1284 сл. в Петушинском, 1034 сл. в Вязниковском, 1005 сл. в Юрьев-Польском, 789 сл. в Кольчугинском, 703 сл. в Собинском, 710 сл. в Суздальском, 604 сл. в Гороховецком, 539 сл. в Меленковском, 491 сл. в Камешковском, 474 сл. в Киржачском, 464 сл. в Селивановском, 282 сл. в г. Радужном, 256 сл. в Судогодском).Тем временем, официальный представитель областного управления Роспотребнадзора Марина Колтунова сообщила, что британского, штамма коронавируса в регионе пока нет.- С 21 декабря по сегодняшний день никто из жителей Владимирской области в Англию никто не ездил и никто оттуда не возвращался. Поэтому пока в регионе британского штамма нет. Он зарегистрирован только у одного человека в России, - подчеркнула Марина Колтунова.Британский штамм коронавируса не отличается тяжелым течением болезни, однако он намного заразнее. Один человек, заболевший им, может заразить коронавирусом сразу несколько человек.Вообще во Владимирской области за первую неделю года заболеваемость коронавирусом снизилась на 6,4 процента. На 20,7 процента снизилось число больных в возрасте 30-49 лет и на 12 процентов в возрасте 50-64 лет. Сейчас больше всего заболевших оказалось среди пенсионеров и молодежи в возрасте 18-29 лет.В целом же в регионе стала улучшаться ситуация с койками. Свободные места даже появились во Владимире, и больных из областного центра больше не возят в область, а оставляют лечиться в местных клиниках.Несмотря на это, регион не отказывается от помощи медиков из других областей. Вице-губернатор Сергей Шевченко рассказал, что скоро во Владимирскую область приедет еще одна бригада врачей, которая поможет нашим врачам в борьбе с коронавирусом. Однако пока неизвестно, когда именно они приедут и из какого будут региона. В Минздраве пока не сформировали бригаду.Напомним, что все новогодние праздники в регионе работали медики из Башкирии. Среди них – 14 врачей и 11 медицинских работников среднего звена. Это врачи-терапевты, инфекционисты, анестезиолог-реаниматолог и медицинские сестры-анестезисты. Медики из Уфы трудились в инфекционных госпиталях ОКБ и городских больниц №5 и №6 города Владимира.