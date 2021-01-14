Во Владимире только за новогодние праздники в областную детскую клиническую больницу поступило 14 детей с травмами, которые они получили в ходе катания на тюбинге или «ватрушках»: переломы рук, ног, ключицы, голени. В Муроме и вовсе 7 января 12-летний ребенок, съезжая с горы, выехал на лед на Оке и провалился в воду по пояс. В эту же полынью позже угодил 6-летний ребенок. К счастью, все живы.В Ковровском районе двое молодых людей додумались привязать ватрушку к мотовездеходу. 16-летний парень без водительского удостоверения сел за руль, а его 20-летний друг — на надувные сани. Во время разворота «ватрушку» занесло в мусорный контейнер. В результате молодой человек попал в травмпункт.Съехал с горки – убегайВо Владимирской области есть организованные места для катания на тюбинге (например, в Ковровском, Суздальском, Гороховецком районах), но все платные. Поэтому жители, экономя деньги, берут своих детей и идут на ближайшие горки.В Загородном парке города Владимира любители экстрима массово съезжают с нескольких спусков в одну точку — середину оврага. И здесь главное правило: после съезда надо быстро схватить тюбинг и отойти в сторону, чтобы тебя никто не сбил. Управлять тюбингом сложно — тормоза не предусмотрены. А скорость порой достигает нескольких десятков километров в час. В довершение всего в Загородном парке нет освещения. То есть люди, которые приходят отдохнуть после 16 часов, катаются в темноте.Проблема эта настолько давняя, что многие уже привыкли и считают - ничего уже не изменится.Однако в мэрию обратились предприниматели, которые хотят организовать целую трассу для тюбинга. Как раз в Загородном парке. Но сначала они сделают здесь освещение. Инициатор проекта Ярослав Чесноков говорит, что сейчас ведутся переговоры на эту тему с администрацией города. Уже летом предприниматель на свои средства планирует строительство горки для спуска.- Пока мы расчистили и разровняли существующую гору в Загородном парке. Она небольшая и не требует специального подъемника. Остается вопрос безопасности. Летом мы начнем строительство металлической конструкции метра четыре высотой и сделаем организованный скат уже с подъемником. Думаем, что будем выдавать даже шлемы, - объясняет Ярослав Чесноков. - К следующей зиме должны воплотить эту идею.Утвердить проект с мэриейПредполагается, что кататься с горки люди смогут и летом. С помощью насоса можно организовать поток воды — таким образом посетители парка на тех же ватрушках будут съезжать к пляжу.- Мы также говорим на эту тему с мэрией, чтобы перенести пляж с Клязьмы в Загородный, где есть небольшое озеро, - отмечает Ярослав.При этом нужно понимать, что горка будет частной, и за вход придется заплатить. Цену обещают сделать доступной для всех. Предприниматель говорит, что стоимость будет дешевле, чем в других организованных местах для спуска. Да и бесплатную зону по соседству все равно собираются оставить. Администрация города не против задумок предпринимателя. Главное — все согласовать.- Первое — конструкция должна вписываться в общую концепцию парка, второе — отвечать требованиям безопасности, третье — это муниципальная территория, и инициаторы должны утвердить проект с нами, - подчеркивает официальный представитель городской администрации Александр Карпилович. - Если они решают воплощать свою идею, двери управления культуры и туризма для них открыты.С руководством парка у Ярослава есть договор о совместной деятельности, и, кроме возведения горки, предприниматель хочет запустить новые лодки и катамараны, сапборды, сделать причал и прогулочные дорожки, а на противоположной стороне озера — палаточный лагерь с душем и полевой кухней.