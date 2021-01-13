Во Владимирской области, как и по всей стране, заразившихся коронавирусом становится меньше. За последнюю неделю количество случаев снизилось на 12 процентов, те же показатели по числу тех, кто попадает в больницу. Меньше стали болеть дети, больше — продавцы и сотрудники транспорта и общепита.- Во Владимирской области за первую неделю года заболеваемость коронавирусом снизилась на 6,4 процента. На 20,7 процента снизилось число больных в возрасте 30-49 лет и на 12 процентов в возрасте 50-64 лет, - рассказала Марина Колтунова, официальный представитель областного управления Роспотребнадзора.Однако в новогодние праздники больше всего заболевших оказалось среди пенсионеров (на 14 процентов) и молодежи в возрасте 18-29 лет (на 11 процентов). Но окончательные выводы делать еще рано — многие заболевшие в каникулы пока могут быть не выявлены.- Многие люди не обращались в больницу. Говорили, что больничный им был не нужен, и надеялись выздороветь самостоятельно. В итоге, мы имеем уже запущенные случаи, - констатировала Елена Утемова, директор департамента здравоохранения.Кстати, нежеланием людей идти в больницы она объясняет и небольшое число тестов, которые делались с 1 по 10 января. Сейчас же объем вновь вырос — в лаборатории направляют около четырех тысяч тестов ежедневно.70 новых коек в РадужномНа сегодняшний день в регионе развернуто 1905 коек, из которых 1349 заняты. В реанимации лежат 93 человека, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 21 заболевший.- Свободные места в больницах есть, теперь владимирцев могут госпитализировать в ОКБ, в шестую, пятую, вторую городские больницы, а не увозить в другие районы области, - рассказала Елена Утемова.Тем не менее, в последнюю декаду января в Радужном появятся еще 70 коек для больных средней тяжести. Однако в госпитале не будет реанимации, в случае необходимости больного перевезут в другую больницу. Дополнительные койки, по сути, необходимы для того, чтобы хоть немного освободить места для тех, кто нуждается в оказании медицинской помощи, несвязанной с ковидом.Кстати, работу системы здравоохранения в новогодние праздники называют удовлетворительной. Самой острой проблемой стала большая нагрузка на скорую помощь. Несмотря на то, что поликлиники работали в штатном режиме, владимирцы по любому поводу звонили по номеру 03. Однако в 173 случаях вызывавших «скорую» не оказывалось на месте, в 151 случае вызов был отменен, в 92 случаях пациенты отказались от медицинского осмотра.Карантина в школах и садиках нетС новогодних каникул в регионе не вышла только одна школа в Камешковском районе. Дети будут отдыхать дома до конца этой недели. В департаменте образования говорят, что продление каникул дало свои плоды — число заболевших детей и педагогов уменьшилось в несколько раз.- Сейчас в регионе коронавирусом болеет 81 педагог, а было больше 200. Нас радует, что сегодня снято напряжение в городе Радужный, где было очень много больных педагогов, а также в Юрьев-Польском, Гусь-Хрустальном, в Муроме и Коврове, - рассказала Ольга Беляева, директор департамента образования.Также снижается и число заболевших среди детей и подростков: ковидом сейчас болеют 60 школьников (было 236), 7 детей в детских садах (было 50) и 30 учащихся колледжей (было 76).В департаменте образования подчеркнули, что сейчас главной задачей является вакцинация педагогов. В прошлом году прививку сделали больше 400 человек, еще 1200 выразили желание пройти вакцинацию.- Это абсолютно добровольное мероприятие. Никто никого не заставляет - мы только информируем и предлагаем, - подчеркнула Ольга Беляева. - Все уже понимают, насколько опасно это заболевание, насколько тяжело люди болеют, какие осложнения потом бывают, поэтому они принимают решение о необходимости проведения вакцинации. Эта работа будет продолжена.А В ЭТО ВРЕМЯТелемедицина есть, а толку нетВведение телемедицины должно было снизить нагрузку на врачей и дать возможность пациенту оставаться дома вместо того, чтобы лишний раз ходить в больницу. Однако вышло наоборот. Врачи просто не успевают дистанционно консультировать больных!- В праздники в некоторых поликлиниках был такой наплыв терапевтических пациентов, что мы были вынуждены снимать узких специалистов с приемов и переводить их на работу с ними, чтобы своевременно осмотреть, закрыть больничный лист. Эта пиковая нагрузка привела к тому, что узких специалистов привлекали работать в отделениях ОРВИ и для работы в составе выездных неотложных бригад. Поэтому уповать на то, что я закажу телемедицинскую консультацию, и врач по моему желанию подключится и проконсультирует меня по телемедицине не всегда возможно, - объяснила Елена Утемова. - Техническая возможность для работы телемедицины создана, но я признаю, что она используется неактивно.