Во Владимирской области до сих пор не могут определиться, как быть с массовыми мероприятиями. С одной стороны, традиционный забег Дедов Морозов на улице отменили, переведя состязание в онлайн-формат, а вот рождественские богослужения и крещенские купания, на которые ежегодно приходит толпа народу, разрешили.- Официального запрета на купание у Роспотребнадзора нет, но мы настоятельно рекомендуем владимирцам воздержаться от обряда в этом году. Но если все-таки желающие будут (а они будут — Авт.), то организаторы должны жестко соблюсти правила безопасности. В раздевалке и у проруби не должно быть скопления людей. Необходимо соблюдать социальную дистанцию, - подчеркнула Марина Колтунова, официальный представитель областного управления Роспотребнадзора.Она напомнила, что окунаться в прорубь с ледяной водой можно не всем. Тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, имеет хронические болезни, детям, беременным, пожилым людям следует остаться дома и не рисковать своим здоровьем.- Остальным же следует помнить, что нельзя нырять с головой в ледяную воду, сначала нужно опустить ноги. Находиться под водой следует не больше одной минуты, а выходя из проруби, следует держаться за поручень или дать руку дежурившим там сотрудникам. После этого следует зайти в теплое помещение и выпить горячего чаю, - напомнила о правилах безопасности Марина Колтунова.Ну, а тем, кто приходит к купели ради любопытства или за компанию, советуют все же остаться дома, а не создавать толпу.12 января Роспотребнадзор выдал предписание Центру гигиены и эпидемиологии Владимирской области на взятие проб воды из всех официально разрешенных источников.Кстати, пока списка разрешенных мест МЧС не опубликовало. А власти Мурома решили не рисковать и просто не собираются проводить обряд. Так что в этом году купели на Оке, в Карачарово и на территориях всех монастырей и храмов Муромской Епархии верующим ждать не стоит. Пройдет лишь праздничная служба.Посмотрим, какое решение примут власти областного центра.