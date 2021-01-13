Не так давно пенсионер из Суздаля смог не только избавиться от кредитной кабалы и расторгнуть договор купли-продажи, но даже отсудить компенсацию морального вреда. Правда, для этого ему пришлось потратить пять месяцев, затеяв переписку и судебные разборки.«Послушайте нашу бесплатную презентацию»История началась еще в конце июля прошлого года. Пенсионеру из Суздаля позвонили и пригласили на бесплатную презентацию товаров для здоровья. Пенсионер, у которого накопилось немало заболеваний, согласился. Под расслабляющую музыку он вместе с другими приглашенными выслушал выступления представителей компании, рассказывающей о чудодейственных свойствах товаров, а потом, к своему удивлению узнал, что стал одним из победителей розыгрыша, который проводили тут же. Пенсионер выиграл вибромассажную накидку, а в подарок к ней получил одеяло, две подушки, ручной массажер и увлажнитель воздуха (озонатор).Едва пенсионер получил призы, как представитель компании сразу стал ему передавать на подпись документы и договора, с которыми мужчина не успел толком познакомиться. Как позднее объяснял он сам, все документы на выигрыш были оформлены в большой спешке, он не успел в них разобраться, поскольку находился, словно в состоянии гипноза и в эйфории от неожиданной для него удачи. Мужчина рассказывал, что был убежден: он получает переданные ему товары в дар, так как на презентации был объявлен розыгрыш подарков, его фамилия прозвучала как выигравшего подарок, а покупать накидку, тем более в кредит он не собирался.Дома суздальчанин хотел порадовать сына своим выигрышем, специально пригласил его в гости, и тут выяснилось, что он взял кредит, причем на невыгодных для себя условиях – на три года под 16 процентов годовых. С каждой пенсии ему пришлось бы отдавать почти по пять с половиной тысяч рублей. А подарком по документам была тридцатипроцентная скидка на вибромассажную накидку.Штраф компании – 500 рублейНа следующий день пенсионер хотел вернуть товары и расторгнуть договор, но в здании, где проходила презентация, никого не было. Тогда через несколько дней он направил письма в компанию и в банк, прося расторгнуть договоры и обещая все вернуть. Однако и там, и там ему отказали. Зато вскоре начались звонки с требованиями вносить платежи.Тогда добиваться справедливости пенсионер решил в суде, который встал на его сторону, признал заключенный договор купли-продажи товара недействительным и расторг кредитный договор, поскольку не была предоставлена достоверная информация. Кстати, как выяснилось в суде, использовать эту накидку мужчина в принципе не мог – при его заболевании это противопоказано.Кроме того, по решению суда пенсионеру положена компенсация морального вреда – тысяча рублей. И еще пятьсот рублей дополнительно – это штраф компании, не пожелавшей добровольно выполнить его законные требования.Как отметили в Суздальском райсуде, данный случай, к сожалению, не единичный. Поэтому прежде чем подписать документы, стоит внимательно ознакомиться с их содержимым, а если есть сомнения – проконсультироваться с близкими или просто отказаться подписывать. Кстати, близкие характеризовали суздальского пенсионера как острожного человека, который никогда не брал кредиты, но, тем не менее, поверил в выигрыш и подарки.