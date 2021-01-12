Новый поворот в истории с повышением стоимости проезда в общественном транспорте Владимира – глава города Андрей Шохин заявил, что требования перевозчиков безосновательны.Напомним, что в декабре прошлого года в департаменте цен и тарифов проводили заседание с представителями региональных компаний-перевозчиков, в том числе из областного центра. Последние заявили, что стоимость проезда во Владимире нужно поднять: в автобусах — с 24 до 31 рубля, в троллейбусах — с 23 до 27 рублей. Перевозчики обосновали свое предложение тем, что в период пандемии пассажиропоток снизился, а издержки у компаний серьезно выросли.После этого в мэрии решили подсчитать, какие убытки реально потерпели перевозчики. Благодаря терминалам, через которые владимирцы оплачивают проезд, сотрудники горадминистрации оценили объем пассажиропотока. Оказалось, что он действительно уменьшился, но не настолько, чтобы говорить о повышении цены на билет на 7 рублей. Представители мэрии, отправив все расчеты в департамент цен и тарифов, настаивают на том, чтобы оставить сумму прежней. Отметим, что предельная стоимость проезда утверждается областными властями, и повлиять, казалось бы, городская администрация на региональный департамент не может. Но сейчас в мэрии рассматривают другой вариант сохранения статус-кво.- Так как именно сотрудники городской администрации разрабатывают условия муниципальных контрактов на перевозки пассажиров, мы имеем право заложить свой тариф компаниям-перевозчикам. Тот, который считаем экономически обоснованным. А на сегодня наши расчеты и позиция экспертов подтверждают, что тариф должен остаться на действующем уровне: цена проезда в автобусе — 24 рубля, в троллейбусе - 23, - сказал официальный представитель мэрии Владимира Александр Карпилович.В ближайшее время в областной администрации вновь должно состояться заседание по поводу изменения тарифов в общественном транспорте. Там будет известно, прислушаются ли региональные власти к муниципалитету или же согласятся с перевозчиками.Напомним, что проезд во Владимире повышался последний раз в июле 2019 года на 2 рубля. Тогда тоже говорили о снижении пассажиропотока, но болезни не упоминали. Владимирцы просто стали пользоваться городским транспортом меньше (по сравнению с 2018 годом пассажиропоток упал на 16,5%).