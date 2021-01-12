Роспотребнадзор обновил данные по суточной заболеваемости коронавирусом на территории Владимирской области. На 10 часов утра 12 января 2021 года лабораторно подтверждено 157 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. При этом умерли сразу восемь человек. Вот как распределились случаи болезни по районам 33 региона:- 40 сл. в г. Владимире,- 20 сл. в Гусь-Хрустальном,- 14 сл. в Муромском,- 12 сл. в Петушинском,- 10 сл. в Александровском,- по 9 сл. в Юрьев-Польском, Ковровском, Вязниковском и Кольчугинском районах,- по 6 сл. в Гороховецком и Суздальском районах,- 4 сл. в Меленковском,- 3 сл. в Селивановском,- по 2 сл. в Собинском районе, а также в г. Радужный,- по 1 сл. в Судогодском и Киржачском районах.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 20 566 случаев заболевания (4308 сл. в г. Владимире, 2645 сл. в Гусь-Хрустальном, 2258 сл. о. Муром, 1536 сл. в Ковровском, 1319 сл. в Александровском, 1267 сл. в Петушинском, 1019 сл. в Вязниковском, 984 сл. в Юрьев-Польском, 776 сл. в Кольчугинском, 696 сл. в Собинском, 697 сл. в Суздальском, 593 сл. в Гороховецком, 531 сл. в Меленковском, 483 сл. в Камешковском, 466 сл. в Киржачском, 458 сл. в Селивановском, 275 сл. в г. Радужном, 255 сл. в Судогодском).Тем временем, во Владимирскую область дополнительно поступило 1000 доз вакцины от коронавируса \\"Спутник V\\". Ее уже распределили между больницами региона. В первую очередь иммунизацию проходят медицинские, социальные работники и педагоги.Однако что-то достанется и тем, кто не входит в группы риска. Тем более что всего в январе во Владимирскую область поступит в общей сложности 52 тысячи доз вакцины. Более того, директор департамента здравоохранения Елена Утемова рассказала, что в скором времени в больницах региона откроют электронную запись на вакцинацию от коронавируса. Прививочные пункты будут развернуты во всех районах области. Ранее в регион было поставлено 1300 доз антиковидной вакцины. Она практически вся использована.Напомним, что вакцинация противопоказана людям, у которых хронические заболевания в стадии обострения, тяжелые аллергии, беременным или кормящим грудью. Кроме того, со времени последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца, а с момента заболевания Covid-19 – не менее 6 месяцев. Вакцина «Спутник V» является двухкомпонентной. Это значит, что для формирования надежной защиты организма иммунизацию необходимо пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой.А тем временем, 11 января в обратный путь отправилась бригада башкирских медиков, помогавших владимирским коллегам в инфекционных госпиталях при областной, пятой и шестой горбольницах. Врачи и медработники среднего звена специально приехали во Владимирскую область в конце декабря, чтобы помочь справляться с коронавирусными больными на время зимних праздников. В составе бригады было четырнадцать врачей и одиннадцать медицинских работников среднего звена: врачи-терапевты, инфекционисты, анестезиолог-реаниматолог и медицинские сестры-анестезисты.