Идея познакомить брошенных питомцев с поэзией родилась у владимирца Евгения Хромина несколько лет назад. Идея была проста: волонтеры брали в приютах, где всегда нужны помощники, собак на прогулку и читали им стихи. Как объясняли энтузиасты, специальной подготовки не требовалось: нужно просто читать стихи и получать удовольствие от общения с лохматыми товарищами- А вы знали, что звери чувствуют в поэтической речи то, чего не всякий человек способен уловить? А вы говорите: в театр не ходят, не образованные... Инстинктивно изучая человеческую лексику, они в первую очередь ощущают ритмические рисунки, которые образуются при говорении. Именно поэтому у животных более богатый инструментарий восприятия, а вот самовыражение их для человека пока закрыто почти полностью, - объясняет автор идеи Евгений Хромин.Первые попытки приобщить четвероногих друзей к поэзии прошли еще в 2017 году, когда волонтеры посещали приют «Валента». После перерыва стихотворные встречи с питомцами возобновились в прошлом году. Энтузиасты, уверенные, что животные чутко воспринимают настроения и интонации, продолжают общаться с животными в приюте «Натали», расположенном в «Добром». Репертуар у чтецов разнообразный: от Агнии Барто до Владимира Маяковского и Бориса Гребенщикова. На поэзию собаки и кошки реагируют по-разному: кто-то внимательно слушает и ласкается, а кто-то нервничает и проявляет недовольство.- Найда (собака – Авт.) – очень строгая хозяйка. К ней так просто с кормом в руке почитать стихи не подойдешь. Да, у некоторых стихи вызывают панику, - признаются волонтеры.С собой энтузиасты берут не только духовную пищу, но и корм, мясо и другие продукты, которые необходимы, чтобы прокормить подобранных на улице четвероногих.Автор идеи и его соратники уверены: чтение стихов собакам и кошкам поможет решить проблемы в общении между людьми и животными, взрослыми и детьми, животными и детьми. Кстати, они не одни такие энтузиасты: в одном из американских округов действовала программа под названием «Книжные друзья», в которой дети с первого по восьмой класс приходили в приют и читали книги кошкам. Работники приюта уверяли, что ритмичный голос успокаивает животных, а исследователи – что это помогает сделать процесс обучения более комфортным для детей.Также часто бывают случаи, когда животным читают книги дети с проблемами с чтением. Ни собака, ни кошка не поправит ребенка в отличие от человека. А ведь для многих замечания могут стать психологической травмой.КОНКРЕТНОХотите принять участие в следующей встрече с питомцами? Информацию ищите в группе волонтеров.